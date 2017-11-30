Minik tenisçiler sertifikalarına kavuştu
Bozüyük Belediyesi ve Bozüyük Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlenen “Minik Eller Teniste” projesi kapsamında eğitim gören öğrenciler sertifikalarına kavuştu.
Konu ile ilgili olarak Okul Müdürü Mihriban Kılıç; "Okullarımızdaki miniklerin yeteneklerinin keşfedilmesi ve bu sporda yetenekli olanların profesyonel anlamda bu dala yönlendirilmesi, geleceğimiz için son derece önemli. Bu projeyi düzenleyen Bozüyük Belediyesi'ne ve tabi ki Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı'ya ve Halk Eğitim Merkezi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.
Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen sportif faaliyetlerin devam edeceğini belirten eğitmenler, "her branş için çocuklarımız ile birlikte çalışmalarımız sürecektir" dediler.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:45
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Talisca mı Ozzy mi?
Toplam 9
Yorum
hahan talisca yi artik begenmiyorum oyun oynamiyor.
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Brahimi Jose Sosa yüzünden kaçtı!
Toplam 5
Yorum
beşiktaş beşiktaş niye sosa ya mahkum olsun. bu haberi yapan arkadaşın futbol bilgisi yok heralde. beşiktaş sosayı aldığının 2.5 katı fazlasına sattı
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Ekici yine sakatlandı
Toplam 17
Yorum
gerçek!!! Fenere gelip yatmak gerçeğini görüyoruz. Geldiğinden beri hiçbir katkısı yok inşallah paralarını bunları düşünerek harcıyodur !!!
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