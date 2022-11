YENİ CASPER VIA F30 PLUS 50 MEGAPİKSEL KAMERAYLA ÖNE ÇIKIYOR

Teknoloji de dahil olmak üzere tüm trendler neredeyse her gün biçim değiştiriyor. Uyum sağlamak isteyen tüketicilerin beklentileri arttıkça Türkiye'nin teknoloji markası Casper, teknoloji trendlerinin sınırlarını zorluyor. Ultra hızlı kullanım ve geniş depolama opsiyonları ile Casper'ın yeni akıllı telefonu VIA F30 Plus, mükemmelliğin sınırlarında geziniyor. Trendlere ve teknoloji modasına uyum sağlayan yepyeni akıllı telefon Casper VIA F30 Plus, biri 50 MP olmak üzere 3 arka kamerasıyla kullanıcıların unutulmaz anlarında profesyonel fotoğraflar çekebilmesi için geliştirildi. 12 GB'a kadar yükseltilebilen RAM özelliği ve 128GB hafızası ile binlerce fotoğraf ve videoyu depolama imkanı sunan Casper VIA F30 Plus, ultra gerçekçi ve profesyonel çekimler yaparken bu unutulmaz anların en ince ayrıntılarını 6.5'' geniş ekranında sinematik görüntüleme imkanı sunuyor.

Özlenen Anıları 11 Saat Kesintisiz İzleme Fırsatı

Yapay zeka destekli 3 arka kamerası ile etkileyici ve profesyonel fotoğraflar çekilmesine olanak tanıyan Casper VIA F30 Plus'ın 50 MP ana kamerasının yanı sıra 2 MP makro lensi 4cm'e kadar yakın mesafeden, gözden bile kaçabilecek ayrıntıları yakalıyor. Aynı zamanda 2 MP Bokeh lensinin kusursuz odaklaması sayesinde eşsiz portreler çekmek kolaylaşırken selfie severler için de 8MP ön kamera sunuluyor. Casper VIA F30 Plus akıllı telefon, kaliteli çekim modları ve profesyonel çekim yapmak isteyenler için Pro modları ile fotoğrafların tüm detaylarını ayarlamayı herkes için daha ilgi çekici hale getiriyor. Kullanıcıların çektiği tüm unutulmaz anılarını yeniden yaşıyormuşçasına izleyebilmeleri için ise sunulan sinematik görüntüleme deneyiminin yanında 5000 mAh güçlü bataryası, 11 saat boyunca kesintisiz video izlemek için kullanılabilir.

25 Bin Fotoğraf, 20 Saatten Fazla Video Bir Telefonda

Casper VIA F30 Plus akıllı telefonu 8.5mm inceliği ve özel arka kapak efekti ile trendlere uyumlu modern hatlara sahip olarak tasarlayan Türkiye'nin teknoloji markası Casper, Android 12 ile tüm güncel özellikleri de kullanıcılarına sağlıyor. 12nm 8 çekirdek işlemci ile 1.6GHz hızına sahip akıllı telefon, çoklu görevlerde maksimum hıza ulaşması hedeflenerek geliştirildi. Kullanıcılar, ultra hızlı kullanım yaparken 128GB dahili hafızası sayesinde çektikleri yüksek çözünürlüklü 25.000 fotoğrafı, 24 saat 720P videoyu ve 13 saat 1080P videoyu da rahatlıkla Casper VIA F30'da depolayabiliyor.

Casper VIA F30 Plus ile ilgili detaylı bilgiye https://www.casper.com.tr/telefon/casper-via-f30-plus linkinden ulaşabilirsiniz.

Casper Hakkında:

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, tüm ürünlerin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor ve yıllık 1 milyon üretim yapabilme kapasitesine sahip. Casper telefon ve bilgisayar üretiminden sonra anakart üretimine de başladı. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor.

Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla akıllı telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 3. kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.

