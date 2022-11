Türkiye'nin teknoloji markası Casper'da üst düzey atama gerçekleşti. Casper'da ithalat departmanında başladığı kariyerinde, pazarlama ve ürün geliştirme alanlarındaki çeşitli görev ve sorumluluklarıyla 21 yılı aşkın süredir hizmet veren Feray Karaman, Casper'ın Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO) pozisyonuna atandı. Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretimi tesisine sahip olan ve bilgisayar sektöründe üst üste 3. kez lider seçilen Casper'ın COO'su Karaman, yeni süreçte üretim hacmini genişletip hem bireysel hem de kurumsal alanda öncü marka olmaya devam etmeyi hedefliyor.

"Türkiye'nin Teknolojisine Yön Vermeye Devam Edeceğiz"

Casper'da uzun yıllardır hizmet veren Casper COO'su Feray Karaman, "Casper'da tüketici beklentilerine en uygun hizmet ve ürünleri sunabilmek için bilgimizi, global çaptaki teknolojilerimizi ve hizmetlerimizi sürekli güncelliyoruz. Yıllık 1 milyon adet cihaz üretim kapasitemizle tüketicimizin ihtiyaç duyduğu cihazları onlara özel tasarlayıp sunabiliyoruz. Genişleyen yatırımlarımızla, Türkiye'nin teknolojisine dün ve bugün olduğu gibi yarın da yön vermeye devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.

Feray Karaman Kimdir?

Almanya doğumlu olan Feray Karaman, eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamladı. Kariyerine 1999 yılında üniversite öğrencisiyken Global Menkul Değerler A.Ş.'de Ekonomist Yardımcısı olarak başlayan Karaman, 2001 yılında Casper Bilgisayar A.Ş.'ye katıldı. 21 yıllık Casper kariyerinde dış ticaret ve tedarik zinciri operasyonlarından pazarlama ve ürün geliştirmeye kadar olan tüm süreçlerde sorumluluklarını başarıyla yerine getirdi. 2013 yılında "Yılın En İyi 10 CMO"su arasında yer alan Feray Karaman, 2022 Eylül ayı itibarıyla Casper'ın Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Karaman evli ve bir çocuk annesi.

Casper Hakkında:

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, tüm ürünlerin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor ve yıllık 1 milyon üretim yapabilme kapasitesine sahip. Casper telefon ve bilgisayar üretiminden sonra anakart üretimine de başladı. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor.

Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla akıllı telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 3. kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.