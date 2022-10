KİŞİYE ÖZEL ÜRETİLEBİLEN ÖZEL RGB’Lİ CAM TASARIMA SAHİP CASPER EXCALIBUR E650 SATIŞTA!

Oyunseverler ve profesyonellerin kusursuz bilgisayar arayışı teknoloji ilerledikçe daha da belirginleşiyor. Kimileri saatlerce süren zorlu oyunlarda kendilerini zafere götürecek bilgisayarı ararken kimileri ise yüksek performans gerektiren işlemlerde kendilerine yardımcı olabilecek bilgisayarı kullanmak istiyor. Özellikle performans ve ihtiyaca en uygun olan ve birbirleriyle uyumlu, kaliteli teknik donanımlara sahip olmak isteyen gamer ve profesyoneller için kolları sıvayan Casper, ön panelinde RGB'li özel cam tasarımı sunduğu ve en güncel teknolojisi ile kusursuz performans sağlayan Excalibur E650 masaüstü bilgisayarını satışa sundu.

Güç, Performans ve Tasarımın Yeni Buluşması: Excalibur E650

Oyuncuların ve profesyonellerin ortak noktalarından biri de güçlü bilgisayarlara "Hayır." diyememeleri. Oyunlarda en iyisi olmak ya da en detaylı projelerin bile üstesinden sorunsuz gelebilmek için güçlü bir masaüstü bilgisayarına ihtiyaç duyan gamer ve profesyonellerin istedikleri her şeyi bulabildikleri bilgisayar ise Casper Excalibur'dan geldi. Tasarımdan ya da performanstan ödün vermek zorunda kalmadan oyunların oynanması ve işlerin tamamlanması artık kullanıcıların tercihleriyle şekillenebilen tasarım ve performansın vücut bulmuş hali Excalibur E650 ile son buluyor. Intel'in en yeni ve en güçlü 11. ve 12. Nesil işlemcileri arasından üstün performans ihtiyaçlarının karşılandığı Excalibur E650 masaüstü bilgisayarlarında kullanıcılar, NVIDIA ya da AMD'nin en güçlü grafik kartlarıyla da kişiselleştirilebilen bilgisayara sahip olabiliyor. Arzu edilen anakart, SSD, RAM ve güç kaynağı seçenekleri ile profesyonelce konfigüre edilen Excalibur E650, en yüksek performansta bile donma veya takılma sorunu yaşamadan kullanım imkanı tanıyor.

Hayal Edilen RGB Tasarım E650'de!

Kasasının metalinden bağlantı kablolarına, anakarttan ekran kartına kadar sahip olduğu tüm donanımlarıyla uzun kalite testlerine tabi tutulan Excalibur E650, en iyi kullanıcı deneyimini hayalleri süsleyen özel bir tasarımla sunuyor. Oyuncular için tasarımın ve RGB'nin önemine odaklanan Casper, Excalibur E650'nin ön panelinde RGB cam tasarımı kullanarak oyunculara RGB'li oyun keyfinin kapılarını aralıyor. Metalin en şık halinin yansıtıldığı yeni model sadece gamerların renkli dünyasına hitap etmiyor ayrıca profesyoneller için de göz yormayan bir tasarımı barındırıyor. Cam yan panelin şeffaflığında tüm donanımların göz önünde olmasıyla dikkat çeken Excalibur E650 masaüstü bilgisayarları, türünün modern tasarım öncüsü olarak üretilirken ısıl dayanımı güçlendirilmiş temperli yan cam paneli ve metal kasasıyla dayanıklılık konusunda da iddialı. Yoğun RGB renklere sahip 3 adet RGB fan ile zengin soğutma sistemini yeni modelinde kullanıcılarına sunan Casper Excalibur, ayrıca birer adet 2.0 ve 3.0 USB port ile kulaklık ve mikrofon girişlerini de E650'de bulunduruyor.

Özelleştirme Seçenekleriyle Maksimum Performansa Ulaşılıyor

Tercihlere uygun ve iç donanımlarının birbirleriyle uyumlu olduğu masaüstü bilgisayar oluşturmak genellikle mümkün olmuyor. Profesyonel olmayan yollarla tasarlanan ya da toparlanan bilgisayarlar da oyuncuları ya da profesyonelleri tatmin edemiyor. En üst kalite ürünlerin uyumlu şekilde çalışabilmesi için kişiye özel üretimin performans ve ısı testleri gerçekleştirilerek yapıldığı Excalibur E650'de, gamer ve profesyoneller birçok çeşit özellik arasından istedikleri performanstaki bilgisayarı Casper'ın web sitesinde yaratabiliyor. Kullanıcıların şu an tercihleriyle ulaşabileceği en üst konfigürasyonu sunacak olan Excalibur E650 ise şu özellikleri barındırıyor.

12. Nesil Intel® Core™ i9 12900K İşlemci

Windows 11 Pro

64GB DDR5 4800MHZ

NVIDIA® GeForce® RTX 3090 24GB 384 Bit GDDR6X

2TB M.2 SSD PCle 3.0 (PCle; Okuma: 3400MB/s - Yazma: 3200MB/s)

Z690 UD DDR5

1200 Watt 80+ Platinum

1200 Mbps 802.11 b/g/n - AC

Casper Excalibur RGB 240mm İşlemci Sıvı Soğutucu

Casper güvencesinin sunulduğu ve birbiriyle uyumlu kaliteli donanımların kullanılarak özelleştirilebildiği Excalibur E650 masaüstü bilgisayarına https://www.casper.com.tr/masaustu-oyun-bilgisayari/excalibur-e650 linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

Casper Hakkında:

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, tüm ürünlerin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor ve yıllık 1 milyon üretim yapabilme kapasitesine sahip. Casper telefon ve bilgisayar üretiminden sonra anakart üretimine de başladı. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor.

Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla akıllı telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 3. kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.