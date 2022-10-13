Haberler Teknoloji CASPER NIRVANA A700 İŞ İÇİN GEREKEN MAKSİMUM VERİMLİLİĞİ VE PERFORMANSI SUNUYOR

CASPER NIRVANA A700 İŞ İÇİN GEREKEN MAKSİMUM VERİMLİLİĞİ VE PERFORMANSI SUNUYOR

İş hayatı gittikçe dijitalleşirken kurumlar da yeni çalışma alışkanlıklarına uygun çözümlerin arayışında oluyor. Çalışma hayatının teknolojiyle entegrasyonuna etkili çözümler sunan Casper da işletmelerin ihtiyacı olan maksimum verim ve yüksek performansı Casper Nirvana A700 ile sunuyor.

Teknoloji Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 11:00 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 11:10
CASPER NIRVANA A700 İŞ İÇİN GEREKEN MAKSİMUM VERİMLİLİĞİ VE PERFORMANSI SUNUYOR

Günümüz işletmelerinin temel ihtiyacını modern çalışma tarzına cevap verebilecek teknolojiler oluşturuyor. İş sürekliliği ve yüksek performans konusunda verimliliği esas alan kurumların bilgisayar tercihleri de buna bağlı olarak önem arz ediyor. Bilgisayar üretiminde kurumların ihtiyaçlarına uygun konfigürasyonları sunan sektörünün lideri Casper da tümleşik bilgisayar kullanımında yarının ihtiyaçlarını bugünden karşılamak isteyen kurumsal tüketicilere özel tasarladığı Casper Nirvana A700 ile destek oluyor.

Kurumların Arayışına Her Alanda Cevap Verebilen Bir AIO Bilgisayar

Üretkenliği ve yüksek performansı artırmanın yollarını arayan kurumlar için teknolojik ve dijital çözümlerin verimliliği kritik önem taşıyor. Bu nedenle kurumların dijital altyapı ihtiyacını yüksek performanslı ürünlerle karşılaması gerekiyor. Casper'ın kurumsal çözümlerinde öne çıkan modellerden biri olan Casper Nirvana AIO A700 de iş dünyasındaki beklentileri karşılayacak donanımlarıyla dikkat çekiyor. Intel'in geliştirdiği en güçlü işlemcilerden olan Intel® Core™ i9'a kadar desteği bulunan Nirvana A700, işletmelerin ihtiyacı olan maksimum verim ve yüksek performans ölçütlerini farklı opsiyonlar ile gerçekleştirmeye de olanak tanıyor.

Kurumlar İçin En Verimli Seçenek Casper Nirvana A700

Çerçevesiz ekranın tercih edilmesiyle daha geniş bir ekran görünümünün elde edildiği Nirvana A700'de, 23.8'' FHD IPS ekran, 250 NIT parlaklık ile destekleniyor. Yan tarafında bulunan Type-C ve USB 3.0 portları desteğiyle de A700, veri aktarımı yapmanın en konforlu, kaliteli ve hızlı yolunu kurumlar için sunuyor. Performansa ek olarak güvenlik ile desteklenen model, özel gizlenebilir sisteme sahip kamera sistemi, ek optikli versiyon seçeneği, Low Blue Light özelliği ile gözleri koruyan ekran yapısı, %89 adaptör verimliliği ve Energy Star sertifikası ile rakiplerinden oldukça farklılaşıyor. Özellikle mobil anakartlı versiyonundaki düşük güç tüketimi sayesinde ofislere enerji tüketiminde daha ekonomik çözüm sağlamış oluyor. Ayrıca çalışma alanlarının en optimal düzeyde kullanımı amaçlanarak tasarlanan Casper Nirvana A700 iş bilgisayarları toparlayıcı aparatı ile çalışma alanlarının kablo karmaşasını önlüyor ve fazla yer kaplamıyor.

Nirvana'nın geniş ürün gamı ile yarının tercihinde kurumlara öncülük eden Casper'ın yeni All in One ürünü Casper Nirvana A700'e https://www.casper.com.tr/all-in-one/casper-nirvana-aio-a700 linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

Casper Hakkında:

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, tüm ürünlerin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor ve yıllık 1 milyon üretim yapabilme kapasitesine sahip. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor.

Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla akıllı telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 3. kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.

"Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir."

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Marcao referans oldu! Yıldız oyuncu Sevilla yolcusu...
Bağcılar'da fıkra gibi olay! İranlı sahte polisler Ukraynalı kişinin aracını arama bahanesiyle hırsızlık yaptılar
Yönetim sözleşmesini feshetmek istiyor! FIFA riski...
Fenerbahçe tur için sahada! İşte Jesus'un 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MARK ZUCKERBERG'DEN HOLOGRAM BOMBASI | Tarih verildi
Huawei Nova 10 serisi Türkiye fiyat listesi
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Baraj doluluk oranları 13 Ekim 2022
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Sociedad - Sheriff maçı ne zaman? Real Sociedad - Sheriff maçı ne zaman? 11:47
Osman Çakmak Dünya şampiyonluğunu anlattı Osman Çakmak Dünya şampiyonluğunu anlattı 11:42
Manchester United - Omonya maçı ne zaman? Manchester United - Omonya maçı ne zaman? 11:42
Salah tarihe geçti! Gomis'i geride bıraktı Salah tarihe geçti! Gomis'i geride bıraktı 11:36
Union Berlin - Malmo maçı ne zaman? Union Berlin - Malmo maçı ne zaman? 11:26
Ludogorets - Helsinki maçı ne zaman? Ludogorets - Helsinki maçı ne zaman? 11:20
Daha Eski
PSV Eindhoven - Zurich maçı ne zaman? PSV Eindhoven - Zurich maçı ne zaman? 11:15
G.Saray'a Hazard müjdesi! Tarih verdiler G.Saray'a Hazard müjdesi! Tarih verdiler 11:10
Karabağ - Olympiakos maçı ne zaman? Karabağ - Olympiakos maçı ne zaman? 11:02
Nantes - Freiburg maçı ne zaman? | Nantes - Freiburg maçı ne zaman? | 10:57
Feyenoord - Midtjylland maçı ne zaman? Feyenoord - Midtjylland maçı ne zaman? 10:52
Union Saint Gilloise - Braga maçı ne zaman? Union Saint Gilloise - Braga maçı ne zaman? 10:47