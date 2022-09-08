Haberler Teknoloji iPhone için yasak kararı | Resmi Gazete'de yayımlandı

iPhone için yasak kararı | Resmi Gazete'de yayımlandı

Brezilya Adalet Bakanlığı, Apple'ın üreticisi olduğu iPhone marka cep telefonlarının şarj cihazı olmadan satışına yasak getirdi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanırken, iPhone 12 ve 13'ü şarj cihazı olmadan satan Apple'a, Ulusal Tüketici Sekreterliği (Senacon) tarafından dava açıldığı kaydedildi.

Teknoloji Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 12:57 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 12:57
iPhone için yasak kararı | Resmi Gazete'de yayımlandı

Brezilya Adalet Bakanlığı, ABD'li akıllı telefon üreticisi Apple'a ait iPhone'ların şarj aleti içermeden yapılan satışını ülke çapında yasakladı.

2.3 MİLYON DOLAR CEZA!

Adalet Bakanlığı, iPhone 12 ile 13'ün Ulusal Telekomünikasyon Ajansındaki (Anatel) satış izninin iptal edilmesinin yanı sıra ayrıca Apple'a tüketiciye zarar verdiği gerekçesiyle 12.2 milyon Brezilya reali (yaklaşık 2.3 milyon dolar) para cezası kesti.

Ayrıca şirkete yönelik suçlamaların bir ürünü eksik veya temel işlevleri olmadan satmak, tüketiciye karşı ayrımcılık yaparak bir ürünü eksiksiz bir şekilde satmayı reddetmek ve sorumluluğu üçüncü şahıslara yüklemek olduğu ifade edildi.

APPLE'IN GEREKÇELERİ YETERSİZ

Apple'ın cep telefonlarıyla şarj cihazı vermesinin sebebinin çevresel kaygılar olduğunu öne sürdüğü ancak Senacon'un, şirketin telefonları şarj cihazı olmadan satma kararının tüm yükü tüketiciye devrettiği gerekçesiyle Apple'ın sunduğu gerekçeleri yetersiz gördüğü belirtildi.

DİĞER
Herkes onu ‘Canısı’ olarak tanımıştı! 44 yaşındaki Emine Ün’ün bu hali herkesi şoke etti! Sosyal medyayı salladı
Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'ya nazar değdi! Havalimanında yere düştü
G.Saray ve Trabzonspor istiyordu... O sebebi açıkladı!
G.Saray'da sıra ayrılacaklarda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TENSOR G2 ÖZELLİKLERİ BASINA SIZDI
Wi-Fi hızı nasıl yükseltilir?
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 8 Eylül 2022 Döviz Kuru
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 8 Eylül Perşembe barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA'dan Yusuf Yazıcı paylaşımı! UEFA'dan Yusuf Yazıcı paylaşımı! 13:44
Beşikaş 2 ayrılığı KAP'a bildirdi! Beşikaş 2 ayrılığı KAP'a bildirdi! 13:40
Ukraynalı gazeteciden F.Bahçe - Kiev maçı yorumu! Ukraynalı gazeteciden F.Bahçe - Kiev maçı yorumu! 13:32
Ferencvaros - Trabzonspor maçı detayları! Ferencvaros - Trabzonspor maçı detayları! 13:19
Sabalenka ve Tiafoe yarı finalde Sabalenka ve Tiafoe yarı finalde 13:03
F.Bahçe - D. Kiev maçı merak edilenleri! F.Bahçe - D. Kiev maçı merak edilenleri! 12:52
Daha Eski
G.Saray ve Trabzonspor istiyordu... O sebebi açıkladı! G.Saray ve Trabzonspor istiyordu... O sebebi açıkladı! 12:42
Kızılyıldız - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi Kızılyıldız - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi 12:39
Freiburg - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi Freiburg - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi 12:34
Nantes - Olympiacos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi Nantes - Olympiacos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi 12:31
Sturm Graz - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi Sturm Graz - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi 12:26
Lazio - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi Lazio - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi 12:07