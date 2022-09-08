iPhone için yasak kararı | Resmi Gazete'de yayımlandı

Brezilya Adalet Bakanlığı, ABD'li akıllı telefon üreticisi Apple'a ait iPhone'ların şarj aleti içermeden yapılan satışını ülke çapında yasakladı.

2.3 MİLYON DOLAR CEZA!

Adalet Bakanlığı, iPhone 12 ile 13'ün Ulusal Telekomünikasyon Ajansındaki (Anatel) satış izninin iptal edilmesinin yanı sıra ayrıca Apple'a tüketiciye zarar verdiği gerekçesiyle 12.2 milyon Brezilya reali (yaklaşık 2.3 milyon dolar) para cezası kesti.

Ayrıca şirkete yönelik suçlamaların bir ürünü eksik veya temel işlevleri olmadan satmak, tüketiciye karşı ayrımcılık yaparak bir ürünü eksiksiz bir şekilde satmayı reddetmek ve sorumluluğu üçüncü şahıslara yüklemek olduğu ifade edildi.

APPLE'IN GEREKÇELERİ YETERSİZ

Apple'ın cep telefonlarıyla şarj cihazı vermesinin sebebinin çevresel kaygılar olduğunu öne sürdüğü ancak Senacon'un, şirketin telefonları şarj cihazı olmadan satma kararının tüm yükü tüketiciye devrettiği gerekçesiyle Apple'ın sunduğu gerekçeleri yetersiz gördüğü belirtildi.