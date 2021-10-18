WhatsApp'tan çok konuşulacak yeni özellik!

Amerikalı teknoloji devi WhatsApp, gizlilik ihalili konusundaki kötü şöhretinden kurtulabilmek için birkaç sene önce uçtan uca şifreleme sistemini duyurmuş ve cihazlardaki büyün konuşmaların uçtan uca şifrelenerek WhatsApp'da dahil hiçbir uygulama tarafından okunamamasını garanti altına almıştı.

Bununla birlikte söz konusu sohbetlerin bulut sistemlerde şifrelenmesi halinde, hala üçüncü kişilerin bilgisine açık hale gelmesi oldukça tartışılan bir konuydu. İşte WhatsApp, artık Google kullanıcılarının Drive'a, Apple kullanıcılarının ise iCloud'a yükledikleri hiçbir WhatsApp sohbetinin WhatsApp'ın kendisi de dahil hiç kimse tarafından erişilemeyeceğini duyurdu.

Kullanıcıların bunun için yapmaları gereken tek şey ise, sohbetlerini şifreleme seçeneğine gelmeleri ve 64 haneli bir şifre belirlemeleri. Tabi dikkat, söz konusu şifreyi kaydetmeyi kesinlikle unutmayın yoksa bu sohbet yedeklerinize siz bile bir daha ulaşamazsınız.