Red Dead Online satışa sunuldu! Red Dead Online Türkiye fiyatı ne kadar?

Rockstar Games 'in GTA 5 ile birlikte en başarılı oyunlarından birisi olan Red Dead Redemption 2 büyük bir sürpriz ile geldi. Oyununun online modu Red Dead Online artık bağımsız olarak satın alınabiliyor. Red Dead Online; PlayStation Store, Xbox Store, Epic Games Store ve Rockstar Launcher üzerinden edinilebiliyor.

RED DEAD ONLİNE FİYATI NE?

Red Dead Online'ın satışa sunulmasıyla birlikte oyunun fiyatı belli oldu. Oyun kısa süreliğine tüm platformlarda aynı ücretle satışa sunuldu. Oyun 19 Şubat tarihine kadar yüzde 75 indirimle satın alınabilecek. Fiyatı ise 39.75 TL olarak duyuruldu. Oyun 19 Şubat 2021 tarihinden itibaren ise tüm platformlarda 159.00 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.