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19 Haziran 2020, Cuma
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'ta kaldırıldı mı? yazısı neden yazmıyor? İşte son durum

WhatsApp'ta son görülme kaldırıldı mı? Çevrimiçi yazısı neden yazmıyor? İşte son durum

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması 'ta yaşanan son bir gelişme gündeme damga vurdu. Uygulamada sohbet esnasında '' ve '' özelliklerini görüntüleyemeyen kullanıcılar, soluğu arama motorlarında aldı. Peki WhatsApp'da son görülme kaldırıldı mı? Çevrimiçi yazısı neden yazmıyor? İşte tüm detaylar..

En büyük iletişim ağlarından biri olan 'ta son saatlerde yaşanan için yankılar sürüyor. Uygulamaya giriş yapan kullanıcılar, sohbet esnasında karşı kullanıcının yazısına ve saatine ulaşamıyor. Peki Facebook çatısı altında bulunan WhatsApp'ta son görülme kaldırıldı mı? Çevrimiçi yazısı neden yazmıyor?

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Yaşanan son gelişmelerin ardından yeni bir güncellemeyle bu özelliklerin kapatıldığı mı yoksa bunun bir problem mi olduğu merak ediliyor. Konuyla ilgili WhatsApp'tan gelen herhangi bir açıklama ise bulunmuyor. Bunun bir sorun mu yoksa güncelleme mi olduğu Facebook Grubu'ndan WhatsApp adına yapılan bir açıklamayla belli olacak.

GÜNDEME DAMGA VURDU!

WhatsApp'ta yaşanan bu gelişme sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olurken, Twitter gündeminde 1. sıraya yerleşti.

Konuyla ilgili yaşanacak tüm gelişmeleri fotomac.com.tr aracılığıyla haberimizden takip edebilirsiniz.

  1. 19.06.2020
  2. Güncelleme: 19.06.2020 22:48
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