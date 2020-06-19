WhatsApp'ta son görülme kaldırıldı mı? Çevrimiçi yazısı neden yazmıyor? İşte son durum

En büyük iletişim ağlarından biri olan Whatsapp'ta son saatlerde yaşanan problem için yankılar sürüyor. Uygulamaya giriş yapan kullanıcılar, sohbet esnasında karşı kullanıcının Çevrimiçi yazısına ve Son Görülme saatine ulaşamıyor. Peki Facebook çatısı altında bulunan WhatsApp'ta son görülme kaldırıldı mı? Çevrimiçi yazısı neden yazmıyor?

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Yaşanan son gelişmelerin ardından yeni bir güncellemeyle bu özelliklerin kapatıldığı mı yoksa bunun bir problem mi olduğu merak ediliyor. Konuyla ilgili WhatsApp'tan gelen herhangi bir açıklama ise bulunmuyor. Bunun bir sorun mu yoksa güncelleme mi olduğu Facebook Grubu'ndan WhatsApp adına yapılan bir açıklamayla belli olacak.

GÜNDEME DAMGA VURDU!

WhatsApp'ta yaşanan bu gelişme sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olurken, Twitter gündeminde 1. sıraya yerleşti.

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