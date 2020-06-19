WhatsApp'ta son görülme kaldırıldı mı? Çevrimiçi yazısı neden yazmıyor? İşte son durum
Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta yaşanan son bir gelişme gündeme damga vurdu. Uygulamada sohbet esnasında 'Çevrimiçi' ve 'Son Görülme' özelliklerini görüntüleyemeyen kullanıcılar, soluğu arama motorlarında aldı. Peki WhatsApp'da son görülme kaldırıldı mı? Çevrimiçi yazısı neden yazmıyor? İşte tüm detaylar..
En büyük iletişim ağlarından biri olan Whatsapp'ta son saatlerde yaşanan problem için yankılar sürüyor. Uygulamaya giriş yapan kullanıcılar, sohbet esnasında karşı kullanıcının Çevrimiçi yazısına ve Son Görülme saatine ulaşamıyor. Peki Facebook çatısı altında bulunan WhatsApp'ta son görülme kaldırıldı mı? Çevrimiçi yazısı neden yazmıyor?
RESMİ AÇIKLAMA YOK
Yaşanan son gelişmelerin ardından yeni bir güncellemeyle bu özelliklerin kapatıldığı mı yoksa bunun bir problem mi olduğu merak ediliyor. Konuyla ilgili WhatsApp'tan gelen herhangi bir açıklama ise bulunmuyor. Bunun bir sorun mu yoksa güncelleme mi olduğu Facebook Grubu'ndan WhatsApp adına yapılan bir açıklamayla belli olacak.
GÜNDEME DAMGA VURDU!
WhatsApp'ta yaşanan bu gelişme sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olurken, Twitter gündeminde 1. sıraya yerleşti.
Konuyla ilgili yaşanacak tüm gelişmeleri fotomac.com.tr aracılığıyla haberimizden takip edebilirsiniz.
- 19.06.2020
- Güncelleme: 19.06.2020 22:48
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
WhatsApp'ta son görülme kaldırıldı mı? Çevrimiçi yazısı neden yazmıyor? İşte son durum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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