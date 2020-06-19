FIFA 21 tanıtıldı! İşte FIFA 21 çıkış tarihi ve fiyatı! EA Sports... - Son dakika Teknoloji haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
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21 tanıtıldı! İşte FIFA 21 çıkış tarihi ve fiyatı! Sports...

FIFA 21 tanıtıldı! İşte FIFA 21 çıkış tarihi ve fiyatı! EA Sports...

Corona virüsü salgını sebebiyle çıkış tarihinde problem yaşayan , sonunda tanıtıldı. FIFA 21 merakla bekleniyordu. Peki, FIFA 21 ne zaman çıkacak? Ön sipariş tarihi ne? Hangi platformlarda yayınlanacak?

Sports, her yıl merakla beklenen oyun serisi 'nın 2021 sürümünün çıkış tarihini açıkladı.

FIFA 21 NE ZAMAN ÇIKACAK?

FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 21'in 9 Ekim 2020 tarihinde satışa sunulacağı açıklandı.Ultimate veya Champions edition satın alanlar ise 6 Ekim 2020'de oyunu indirebilecek ve erken erişim fırsatını kullanabilecekler.

FIFA 21'İN FİYATI NEDİR?

Oyunun ön sipariş fiyatları şu şekilde:

: 499,90 TL (EA Access üyeleri için 449,91 TL)
Şampiyonlar Sürümü: 599,90 TL (EA Access üyeleri için 539,91 TL)
: 699,90 TL (EA Access üyeleri için 629,91 TL)

FIFA 21 XBOX ONE FİYATI

Standart Sürüm: 497,50 TL (EA Access üyeleri için 447,75 TL)
Şampiyonlar Sürümü: 597 TL (EA Access üyeleri için 537,30 TL)
Ultimate Sürüm: 699 TL (EA Access üyeleri için 629,10 TL)

FIFA 21 PC (STEAM) FİYATI

Standart Sürüm: 419,99 TL
Şampiyonlar Sürümü: 559,99 TL
Ultimate Sürüm: 599,99 TL

Oyunu PS4 ve 'a alanlar, ek ücret ödemeden Xbox Series X veya PlayStation 5'te de oyunu oynayabileceğini duyurdu.

FIFA 21'İN ÖN SİPARİŞİ NE ZAMAN VERİLEBİLECEK?

FIFA 21 için ön siparişler 19 Haziran'dan itibaren alınmaya başladı.

  1. 19.06.2020
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