FIFA 21 tanıtıldı! İşte FIFA 21 çıkış tarihi ve fiyatı! EA Sports...

Corona virüsü salgını sebebiyle çıkış tarihinde problem yaşayan FIFA, sonunda tanıtıldı. FIFA 21 merakla bekleniyordu. Peki, FIFA 21 ne zaman çıkacak? Ön sipariş tarihi ne? Hangi platformlarda yayınlanacak?
EA Sports, her yıl merakla beklenen oyun serisi FIFA'nın 2021 sürümünün çıkış tarihini açıkladı.
FIFA 21 NE ZAMAN ÇIKACAK?
FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 21'in 9 Ekim 2020 tarihinde satışa sunulacağı açıklandı.Ultimate veya Champions edition satın alanlar ise 6 Ekim 2020'de oyunu indirebilecek ve erken erişim fırsatını kullanabilecekler.
FIFA 21'İN FİYATI NEDİR?
Oyunun ön sipariş fiyatları şu şekilde:
Standart Sürüm: 499,90 TL (EA Access üyeleri için 449,91 TL)
Şampiyonlar Sürümü: 599,90 TL (EA Access üyeleri için 539,91 TL)
Ultimate Sürüm: 699,90 TL (EA Access üyeleri için 629,91 TL)
FIFA 21 XBOX ONE FİYATI
Standart Sürüm: 497,50 TL (EA Access üyeleri için 447,75 TL)
Şampiyonlar Sürümü: 597 TL (EA Access üyeleri için 537,30 TL)
Ultimate Sürüm: 699 TL (EA Access üyeleri için 629,10 TL)
FIFA 21 PC (STEAM) FİYATI
Standart Sürüm: 419,99 TL
Şampiyonlar Sürümü: 559,99 TL
Ultimate Sürüm: 599,99 TL
Oyunu PS4 ve Xbox One'a alanlar, ek ücret ödemeden Xbox Series X veya PlayStation 5'te de oyunu oynayabileceğini duyurdu.
FIFA 21'İN ÖN SİPARİŞİ NE ZAMAN VERİLEBİLECEK?
FIFA 21 için ön siparişler 19 Haziran'dan itibaren alınmaya başladı.
Feel Next Level ????#FIFA21 is coming to PlayStation 5 and Xbox Series X ?? https://t.co/i8H6ot8dPS pic.twitter.com/EZ2CIZW3aT— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) June 18, 2020
- 19.06.2020
- Karneler erişime açıldı! | E- Okul VBS karne sorgulama ekranı!
- Pelin Yüce Falay'dan Vakıfbank açıklaması: Türkiye'deki tüm spor kulüplerine örnektir
- Galatasaray'ın eski golcüsü Jo Corinthians'a döndü!
- Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek?
- Mikel Arteta Mesut Özil'i neden oynatmadığını açıkladı!
- Emre Belözoğlu transfer için devreye giriyor! FFP kararı sonrası Süper Lig'in yıldızı...
- Galatasaray'a Riva piyangosu! Talepler patladı
- Bjelica'dan Fenerbahçe için resmi açıklama! "Sonunda İstanbul'a..."
- Kruse'nin ayrılığının perde arkasında o tartışma var! "Sen futbolcu musun..."
- Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isimle söz kesildi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
FIFA 21 tanıtıldı! İşte FIFA 21 çıkış tarihi ve fiyatı! EA Sports... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.