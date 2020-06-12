Yeni PlayStation 5 lansmanını dün gece 23:00 itibariyle gerçekleştirdi. Sony, Playstation 5 ile birlikte çıkacak oyunların tanıtımını ve cihaz görünümünü oyunseverler ile paylaştı. Siyah ve beyaz renklerdeki tasarım büyük beğeni kazandı. PlayStation 5'in iki farklı versiyon olarak karşımıza çıkması çıkması ise büyük sürpriz oldu. PS5 ve PS5 Digital Edition olarak tanıtıldı.

PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ NELER?

PlayStation 5'in biri fiziksel oyun disklerinin takılabildiği standart sürüm olarak tanıtıldı. Diğeri ise herhangi bir disk girişi olmayan ve oyunların internet üzerinden dahili hafızaya yüklenebildiği dijital (PlayStation 5 Digital Edition) olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu. 8 çekirdekli, 3.5 GHz hızı destekleyen AMD Zen 2 işlemciden güç alan Playstation 5 grafik işlemcisinde ise yine AMD'nin RDNA 2'yi kullanıyor. 8K çözünürlüğü de destekleyen PS5'te 16 GB GDDR6 RAM, 825 GB SSD dahili depolama bulunuyor. Genişletilebilir depolama için NVMe SSD yuvasına sahip olan Sony Playstation 5'de, harici depolamaya olanak sağlamak için de ekstra USB portu bulunuyor. PlayStation 5'te iki yeni motor yer alıyor. Bu motorlardan Tempest Engine, daha zengin ve daha doğal seslerin üretilmesine imkan tanıyor. Bir diğer motor Geometry Engine ise geliştiricilerin ekran boyunca daha fazla üçgen kaydırmasına yardımcı oluyor. Sony'nin Playstation 5'in aksesuarları da tanıtıldı. Bu aksesuarlar arasında, çift 1080p lensle gelen yeni HD kamera, 3D ses desteği ve çift gürültü önleyici mikrofon barındıran kulaklık, sesli komutları algılamak için dahili mikrofon barındıran uzaktan kumanda, aynı anda iki farklı oyun kumandasını şarj edebilen DualSense şarj istasyonu da bulunuyor.

PLAYSTATION 5 HANGİ OYUNLAR TANITILDI?

Spiderman Miles Morales

Gran Turismo 7

HİTMAN III

NBA2K21

Ratched

Project Atia

Stray

Returnal

Destruction AllStars

Kena

Goodbye Volcano High

OddWorld

GostWire Tokyo

Jett

Godfall

Solar Ash

LittleDevil Inside

Demon Souls

Deadloop

Resident Evil Village

PLAYSTATION 5 GÖRÜNÜMÜ NASIL?