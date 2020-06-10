Playstation 5 ne zaman tanıtılacak? Playstation 5 özellikleri neler?
Milyonlarca kişi Sony Playstation 5 tanıtımını bekliyor. Oyunseverler arama motorları ve sosyal medyada ürün tanıtım tarihi ve özellikleri hakkında bilgileri araştırıyor. Peki, Playstation 5 ne zaman tanıtılacak? Playstation 5 özellikleri neler?
Tüm dünyanın merakla beklediği PlayStation 5 tüm detaylarıyla beraber 4 Haziran tarihinde tanıtılacaktı. Ancak ABD'de yaşanan olaylar nedeniyle etkinlik ertelendi. Sony Playstation 5'in tanıtılacağı tarihi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı.
PLAYSTATİON 5 NE ZAMAN TANITILACAK?
Yapılan paylaşımda 11 Haziran tarihinde (Türkiye saati ile 23:00) Playstation 5'in tanıtılacağı açıklandı. Yapılacak etkinlikte tüm detaylarıyla yeni konsolun tanıtılacağı ve oyunlar hakkında bilgi verileceği düşünülüyor.
PLAYSTATİON 5 ÖZELLİKLERİ NELER?
PlayStation 5 merakla bekleniyor. Yeni konsolda, kullanıcıların daha rahat hareket edebilmesi sağlanacak. Hız artışı da çok daha fazla olacak. Yani, oyun ve yayın yapacaklar 100 kat hızlı bir deneyime sahip olacak. Playstation 5'in en işe yarayacak özelliklerinden biri de hafıza desteklemesi. Cihaz harici diskleri de destekleyecek. Hoparlör ve mikrafon olmadan sohbet gerçekleşebilecek. PlayStation 5 3 boyutlu ses teknolojisi olan Tempest 3D'yi kullanacak.
İşlemci: 8x Zen 2 çekirdek - 3,5 GHz
GPU: 10,28 TFLOP, 36 CU 2,23 GHz
GPU mimarisi: Özel RDNA 2
Bellek: 16 GB GDDR6 / 256 bit
Bellek bant genişliği: 448 GB/sn
Dahili depolama: 825 GB SSD
IO: 5,55 GB/sn (Ham) 8-9 GB/sn (sıkıştırılmış)
Artırılabilir hafıza: NVMe SSD Slotu
Harici depolama: USB HDD desteği
Optik sürücü: 4K UHD Blu-ray sürücü
- 10.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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