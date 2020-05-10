Steam'de dev indirim! 1500 TL değerinde 54 oyun 76 TL'den satılıyor! Dev oyun kampanyası...
Oyunseverlere müjdeli haber Steam'den geldi. Square Enix, toplam değeri 1527 TL olan oyun paketini tam %95 indirimle 76 TL'ye satıyor. Tomb Raider, Just Cause, Deus Ex ve daha birçok oyun dev indirimle sunuluyor. Peki, Steam'de hangi oyunlar indirimli satılıyor?
Japonya'nın ünlü oyun şirketlerinden olan Square Enix, Steam'de büyük bir indirim sunuyor. Değeri 1527 TL olan dev bir paket şu anda %95 indirimle Steam'de 76 TL'ye satın alınabiliyor.
Özellikle Tomb Raider ve Just Cause serilerinin son oyunları da listeye dahil edilmemiş. Ancak yine de 76 TL'lik fiyat göz önüne alındığında paketin iyi bir fırsat sunduğu söylenebilir.
GELİR BAĞIŞLANACAK
Square Enix, bu oyunlardan elde edilen kazancın tamamıyla Avrupa ve Kuzey Amerika'daki hayır kurumlarına bağış yapılacağını açıkladı.
HANGİ OYUNLAR İNDİRİMDE?
1. Rise of the Tomb Raider
2. Just Cause 3
3. Deus Ex: Mankind Divided
4. Life is Strange: Complete Season
5. Sleeping Dogs: Definitive Edition
6. Tomb Raider (2013)
7. Tomb Raider I
8. Tomb Raider II
9. Tomb Raider III
10. Tomb Raider IV: The Last Revelation
11. Tomb Raider V Chronicles
12. Tomb Raider VI: The Angel of Darkness
13. Tomb Raider Legend
14. Tomb Raider Anniversary
15. Tomb Raider Underworld
16. Lara Croft and the Guardian of Light
17. Lara Croft and the Temple of Osiris
18. Just Cause
19. Just Cause 2
20. Kane and Lynch: Dead Men
21. Kane and Lynch 2: Dog Days
22. Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut
23. Deus Ex: Game of the Year Edition
24. Deus Ex: Invisible War
25. Deus Ex: The Fall
26. Thief
27. Thief: Deadly Shadows
28. Thief II: The Metal Age
29. Thief Gold
30. Battlestations: Pacific
31. Battlestations: Midway
32. Project Snowblind
33. Mini Ninjas
34. Order of War
35. Flora's Fruit Farm
36. Supreme Commander 2
37. Conflict: Desert Storm
38. Conflict: Denied Ops
39. Legacy of Kain: Soul Reaver
40. Legacy of Kain: Soul Reaver 2
41. Legacy of Kain: Defiance
42. Blood Omen 2: Legacy of Kain
43. Dungeon Siege
44. Dungeon Siege II
45. Dungeon Siege III
46. Anachronox
47. Pandemonium
48. Deathtrap Dungeon
49. Daikatana
50. Omikron: The Nomad Soul
51. Goetia
52. Hitman GO: Definitive Edition
53. Lara Croft GO
54. The Turing Test
- 10.05.2020
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Steam'de dev indirim! 1500 TL değerinde 54 oyun 76 TL'den satılıyor! Dev oyun kampanyası... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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