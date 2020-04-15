Apple iPhone SE için 4,7 inç ölçülerinde Retina HD ekran tasarımı uyguladı. 1334x750 pixel çözünürlüğe sahip olan iPhone SE 326 ppi değerinde ekran ile kullanıcının karşısına çıkıyor. Apple iPhone SE aynı zamanda 1400:1 kontrast oranı ile farklılık yaratmayı başarıyor. Apple işlemci olarak A13 Bionic tercih etmiş durumda ve bu işlemci günlük yaşamda her işleminizi en hızlı şekilde yapmanızı sağlıyor. Telefonun Ram değeri hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı. İşte Apple iPhone SE hakkında tüm detaylar.

APPLE IPHONE SE TASARIMI NASIL?





Apple, iPhone 8 ile son verdiği kasasını iPhone SE'de tekrar kullanmış. Bu tasarım İphone X ve önceki telefonlarında mevcuttu. Home butonu kullanıcılar tarafından ısrarla isteniyordu. iPhone SE bu butona sahip. Arka kısmında tek bir kamera çıkıntısı bulunuyor ve tam ortada Apple logosu yer alıyor.

APPLE IPHONE SE PERFORMANSI NASIL?

Her ne kadar eski bir tarza geri dönülmüş gibi gözükse de performans olarak 2020 standatlarında üretilmiş bir model. A13 işlemcisi sayesinde performans konusunda iPhone 11 ve ailesiyle aynı çizgilere sahip. iPhone SE'nin hafıza seçenekleri 64 GB'dan başlıyor, 128 GB ve 256 GB'lık seçenekleriyle devam ediyor.

IPHONE SE KAMERASI NASIL?

iPhone SE'de tek bir arka kamera bulunuyor. iPhone SE'nin tek kemerası ise 12 MP çözünürlüğe sahip ve yanında da bir flaş bulunuyor. iPhone 11'lerde de bulunan Smart HDR desteğini sunuyor. Portrelerde de derinlik algılama hala mevcut. 60 FPS değerinde 4k video çekme imkanına da sahip olan cihazın ön kamerası 7 MP çözünürlükte.

IPHONE SE 2020 ÖZELLİKLERİ:

Ekran: 4,7 inç Retina HD, 1334 x 750 çözünürlük, 326 ppi, 625 nit

İşlemci: Apple A13 Bionic

RAM: Açıklanmadı

Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 12 MP, f/1,8

Ön Kamera: 7 MP, f/2,2

Batarya: Açıklanmadı

Bağlantı: 2x2 MIMO özellikli 802.11ax Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

İşletim Sistemi: iOS 13

Renkler: Beyaz, Siyah, (PRODUCT)RED

Boyutlar: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm

Ağırlık: 148 gram

APPLE IPHONE SE FİYATI NE?

iPhone SE 64 GB: 5.299,00 TL

iPhone SE 128 GB: 5.749,00 TL

iPhone SE 256 GB: 6.599,00 TL