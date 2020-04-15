Instagram'a müzik ekleme özelliği geldi! Instagram'a müzik nasıl eklenir? - Son dakika Teknoloji haberleri - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
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'a ekleme özelliği geldi! Instagram'a müzik nasıl eklenir?

Instagram'a müzik ekleme özelliği geldi! Instagram'a müzik nasıl eklenir?

Türkiye'de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan 'a yeni bir özellik eklendi. Uzun zamandır bazı ülkelerde kullanılan özellik, Türkiye'de bulunan kullanıcılar için de aktif hale geldi. Bu özellik 'ta da geçerli olacak. Peki, Instagram'a nasıl eklenir?

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan 'da bir süredir bazı ülkelerde kullanılan bir özellik artık Türkiye'de de kullanılmaya başlandı. Instagram, kullanıcılarına ekleme özelliğini açtı.

INSTAGRAM HİKAYELERİNE MÜZİK EKLENEBİLECEK

Bazı ülkede uzun süredir kullanımda olan müzik etiketi Türkiye'de henüz kullanılmıyordu. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar ve Instagram hikayelerine 39 milyon şarkı içeren kütüphaneden müzik ekleyebilecekler. Ayrıca müzik etiketi ile hikayelere, eğer varsa şarkı sözlerini de ekleyebilinecek.

INSTAGRAM'A NASIL MÜZİK EKLENİR?

Instagram uygulamasında oturum açtıktan sonra ekleme kısmına girmeniz gerekiyor. Yeni bir görüntü çekildikten sonra veya galeride var olan görüntülerden birini ekledikten sonra ekranı yukarı doğru kaydırın. Karşınıza müzik simgesi gelecektir. Müzik simgesini seçmelisiniz. Buradan istediğiniz şarkıyı "arama" kısmına yazarak bulabilirsiniz.

  1. 15.04.2020
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