Instagram'a müzik ekleme özelliği geldi! Instagram'a müzik nasıl eklenir?

Türkiye'de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan Instagram'a yeni bir özellik eklendi. Uzun zamandır bazı ülkelerde kullanılan özellik, Türkiye'de bulunan kullanıcılar için de aktif hale geldi. Bu özellik Facebook'ta da geçerli olacak. Peki, Instagram'a müzik nasıl eklenir?
Milyonlarca kişi tarafından kullanılan Instagram'da bir süredir bazı ülkelerde kullanılan bir özellik artık Türkiye'de de kullanılmaya başlandı. Instagram, kullanıcılarına müzik ekleme özelliğini açtı.
INSTAGRAM HİKAYELERİNE MÜZİK EKLENEBİLECEK
Bazı ülkede uzun süredir kullanımda olan müzik etiketi Türkiye'de henüz kullanılmıyordu. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar Facebook ve Instagram hikayelerine 39 milyon şarkı içeren kütüphaneden müzik ekleyebilecekler. Ayrıca müzik etiketi ile hikayelere, eğer varsa şarkı sözlerini de ekleyebilinecek.
INSTAGRAM'A NASIL MÜZİK EKLENİR?
Instagram uygulamasında oturum açtıktan sonra hikaye ekleme kısmına girmeniz gerekiyor. Yeni bir görüntü çekildikten sonra veya galeride var olan görüntülerden birini ekledikten sonra ekranı yukarı doğru kaydırın. Karşınıza müzik simgesi gelecektir. Müzik simgesini seçmelisiniz. Buradan istediğiniz şarkıyı "arama" kısmına yazarak bulabilirsiniz.
- 15.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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