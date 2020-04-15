Instagram müzik ekleme özelliği çok beğenildi! Instagram'a müzik nasıl eklenir? Facebook için geçerli mi?

Türkiye'de ilyonlarca kişi tarafından kullanılan Instagram uygulaması için yeni bir güncelleme geldi. Bir süredir bazı ülkelerde kullanılan müzik ekleme özelliği artık Türkiye'de de kullanılmaya başlandı. Instagram, kullanıcılarına müzik ekleme özelliğini açtı.

INSTAGRAM HİKAYELERİNE MÜZİK EKLENEBİLECEK

Bazı ülkede uzun süredir kullanımda olan müzik etiketi Türkiye'de henüz kullanılmıyordu. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar Facebook ve Instagram hikayelerine 39 milyon şarkı içeren kütüphaneden müzik ekleyebilecekler. Ayrıca müzik etiketi ile hikayelere, eğer varsa şarkı sözlerini de ekleyebilinecek.

INSTAGRAM'A NASIL MÜZİK EKLENİR?

Instagram uygulamasında oturum açtıktan sonra hikaye ekleme kısmına girmeniz gerekiyor. Yeni bir görüntü çekildikten sonra veya galeride var olan görüntülerden birini ekledikten sonra ekranı yukarı doğru kaydırın. Karşınıza müzik simgesi gelecektir. Müzik simgesini seçmelisiniz. Buradan istediğiniz şarkıyı "arama" kısmına yazarak bulabilirsiniz.