6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili anlamlı sözler! 6 Ekim 1923'te ne oldu? 102. yılına özel 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları!

İstanbul’un özgürlüğe kavuştuğu gün: 6 Ekim, bağımsızlığın ve direnişin simgesi olarak tarihteki yerini koruyor. 102. yılına özel 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili mesajlar nelerdir? İşte 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu hakkında bilgi ve özlü sözler...

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 09:54 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 09:55
6 Ekim 1923 tarihinin önemi merak ediliyor. Birçok kişi,bu özel gün ile ilgili anlamlı sözleri ve mesajları araştırıyor. 6 Ekim tarihinde ne oldu, 6 Ekim 1923'ün önemi nedir? sorularının cevabı sıkça aratılıyor. 6 Ekim 1923'te Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu'nun İstanbul'a girmesiyle şehir resmen kurtarıldı. Bu tarih, her yıl İstanbul'un kurtuluş günü olarak kutlanıyor. Peki, 6 Ekim 1923 tarihinin önemi nedir? 6 Ekim ile ilgili en anlamlı sözler ve mesajlar haberimizde yer alıyor. İşte, 102. yılına özel 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları!

6 EKİM 1923'TE NE OLDU?

30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından, 13 Kasım 1918'de İtilaf Devletleri donanmaları İstanbul'a demir atarak şehri fiilen işgal etti. Bu durum, 16 Mart 1920'de resmî işgale dönüştü. İzmir'in kurtuluşunun ardından, Türk Ordusu 5. Süvari Kolordusu ile İstanbul yönünde ilerlemeye başladı. Bu gelişme üzerine Fransız ve İtalyan birlikleri geri çekilirken, İngilizler savunma pozisyonuna geçti. Ancak, General Harington çatışma yaşanmaması yönünde emir verdi ve İngiliz direnişi olmadan Türk birlikleri Çanakkale Boğazı'na kadar ilerledi. Savaş istemeyen İngiliz Bakanlar Kurulu'nda istifalar yaşandı.

Bu süreçte Damat Ferit Paşa yurt dışına kaçarken, Mudanya Mütarekesi sonrası Trakya'nın teslimi için Refet Paşa görevlendirildi. İstanbul'un yönetimi ise Selahattin Adil Paşa'ya verildi. 19 Ekim 1922'de İstanbul'a gelen Refet Paşa ve ardından 81. Alay ile gelen Selahattin Adil Paşa, kente girmelerine rağmen işgal hukuken sona ermedi; çünkü Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanması bekleniyordu.

24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle, İtilaf Devletleri İstanbul'dan çekilmeye başladı. Son İtilaf askeri, 4 Ekim 1923'te düzenlenen resmi törenle şehri terk etti. 6 Ekim 1923'te Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu'nun İstanbul'a girmesiyle şehir resmen kurtarıldı. Bu tarih, her yıl İstanbul'un kurtuluş günü olarak kutlanmaktadır.

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU HAKKINDA ÖZLÜ SÖZLER

"İstanbul'un Kurtuluşu, bağımsızlığımızın en önemli simgelerinden biridir. Bu özel günü milletimizin birlik ve beraberliği ile kutluyoruz."

"İstanbul'un Kurtuluşu, milletimizin vatan sevgisinin en güzel örneğidir. Bu kutlu günü coşkuyla selamlıyoruz."

"İstanbul'un Kurtuluşu, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir dönemin simgesidir. Bu önemli günü minnetle anıyoruz."

"İstanbul'un Kurtuluşu, Türkiye'nin modernleşme ve gelişme yolunda attığı adımların başlangıcını simgeliyor. Geleceğe umutla bakıyoruz."

"İstanbul'un Kurtuluşu, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin bir zaferidir. Bu günü milletimizin birlik ve beraberliğiyle kutluyoruz."

"İstanbul yalnız bir şehir değil, bir vatandır. Onu kurtarmak, vatanı kurtarmaktır."

"Tarih boyunca nice medeniyetin göz bebeği olan İstanbul, özgürlüğüyle yeniden dirilmiştir."

"Özgürlük, bir milletin ruhudur. 6 Ekim, o ruhun İstanbul'da vücut bulduğu gündür."

"Milli mücadele bir inanç işiydi; İstanbul bu inancın zafer tacıdır."

"Bağımsızlık uğruna verilen her mücadele, bir milletin onurudur."

"İstanbul'un her taşı, bir destanın sessiz tanığıdır."

"Bir şehri kurtarmak, sadece silahla değil; inançla, sabırla, kararlılıkla olur."

"İstanbul'un özgürlüğü, mazlum milletlere ilham, işgalcilere ders olmuştur."

