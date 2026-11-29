Kulüpler Birliği Vakfı, yarın yapılacak olan yayın ihalesi öncesinde kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttüklerini bildirdi. Elde edilen veriler, diğer liglerdeki emsal uygulamalar ve kulüplerden gelen görüşlerle, başta görüntü kullanım hakları olmak üzere kulüplerin menfaatlerini gözeten şartname önerisinin TFF'ye iletildiği belirtilen açıklamada, "İhale için rekabeti güçlendirmek ve katılımı artırmak adına potansiyel yayıncı kuruluşlarla doğrudan görüşmeler gerçekleştirdik. Hedefimiz, ihalenin Türk futbolu adına yeni bir rekora imza atacak bedelle sonuçlanmasıdır" görüşü paylaşıldı. Süper Lig kulüplerini temsilen Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan ile Yayın İhale Komisyonu Üyeleri Göksel Gümüşdağ ve Serdal Adalı'nın ihaleye katılacağı kaydedildi.