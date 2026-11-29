Fenerbahçe-Erzurum FK maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı için geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sarı-lacivertliler, Chobani Stadı'nda Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i deplasmanda 1-0 mağlup ederek moral bulan Fenerbahçe, Süper Lig'de de kazanarak zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Ligde son olarak Kocaelispor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, 12 haftada topladığı 20 puanla haftaya 6. sırada girdi. Üst üste üç mağlubiyet yaşayan Erzurumspor FK ise Kadıköy deplasmanında kötü gidişatını sonlandırmak istiyor. Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı hangi kanalda? Canlı nasıl izlenir? Muhtemel 11'ler belli oldu mu? Tüm bu soruların cevabı ve canlı skor ekranı fotomac.com.tr'de...

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Erzurumspor FK karşılaşması 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Erzurumspor FK karşılaşması beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek.

FENERBAHÇE SHAKHTAR GALİBİYETİNİN ARDINDAN LİGDE KAZANMAK İSTİYOR

Fenerbahçe, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle önemli bir başarıya imza attı. Avrupa'daki bu galibiyetin ardından gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi. Sarı-lacivertliler, ligde son olarak Kocaelispor deplasmanında 2-2 berabere kalarak iki puan bırakmıştı.

12 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 20 puanla 6. sırada bulunuyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Erzurumspor FK karşısında kazanarak zirve yarışında yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

ERZURUMSPOR FK KADIKÖY'DE SÜRPRİZ PEŞİNDE

Erzurumspor FK, Fenerbahçe deplasmanına kötü bir sonuç serisinin ardından çıkıyor. Ligde son üç karşılaşmasını kaybeden Doğu Anadolu temsilcisi, 12 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Topladığı 14 puanla haftaya alt sıralarda giren mavi-beyazlı ekip, Kadıköy'den puanla ayrılmayı hedefliyor. Özellikle savunmada yaşadığı sorunları gidermek isteyen Erzurumspor FK, Fenerbahçe'nin etkili hücum hattına karşı direnç göstermeye çalışacak.

FENERBAHÇE'DE ARCHIE BROWN GERİ DÖNÜYOR! İKİ EKSİK VAR

Fenerbahçe'de üç maçlık cezasını tamamlayan Archie Brown, Erzurumspor FK karşılaşmasında forma giyebilecek. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun görev vermesi halinde İngiliz futbolcu yeniden sahaya çıkacak.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Nathan Aké'nin ise karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Milan Škriniar ve Nelson Semedo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu Erzurumspor FK karşısında kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Başakşehir mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

ERZURUMSPOR FK'DA İKİ SAKAT OYUNCU

Konuk ekipte Festy Ebosele ve Orhan Ovacıklı'nın sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giymeleri beklenmiyor. Erzurumspor FK teknik heyeti, Kadıköy deplasmanında mevcut kadrosuyla en iyi sonucu almaya çalışacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Opong, Brown, İsmail, Kanta, Greenwood, İrfan, Kerem, Vedat

Erzurumspor FK: Ertuğrul, Gerxhaliu, Mustafa, Yakup, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Kerk, Diabate

FENERBAHÇE İLE ERZURUMSPOR FK ARASINDA 5. RANDEVU

Fenerbahçe ile Erzurumspor FK, Süper Lig tarihinde beşinci kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

İki takım arasındaki ilk mücadele 2018-2019 sezonunda oynandı. Kadıköy'deki karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanırken Erzurum'daki mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 kazandı.

2020-2021 sezonunda oynanan iki karşılaşmada da sarı-lacivertliler üstünlük sağladı. Fenerbahçe deplasmanda 3-0, sahasında ise 3-1 kazandı.

Geride kalan dört maçta Fenerbahçe 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 9 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.

FENERBAHÇE'NİN İLK 15 DAKİKA PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de karşılaşmaların ilk 15 dakikasında en fazla gol atan takım olarak öne çıkıyor.

Sarı-lacivertliler, maçların başlangıç bölümünde 7 kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'nin lig tarihinde ilk 15 dakikasında üç gol attığı tek karşılaşmanın da Erzurumspor FK karşısında olması dikkat çekiyor. Bu istatistik, Kadıköy'deki mücadele öncesinde hücum başlangıçlarının önemini artırıyor.

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR FK CANLI SKOR VE CANLI ANLATIM

🏆 Trendyol Süper Lig 🆚 Erzurumspor FK 🗓️ 29 Kasım Pazar 🕖 19.00 🏟️ @chobanistadyum 📲 #FBvERZ #MaçVarsaÜlkerVar | @Ulker https://t.co/mUjAjI5vrY November 28, 2026