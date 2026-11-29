Eyüpspor-İstanbul Başakşehir maçı canlı skor ekranı için tıklayın!

Eyüpspor - İstanbul Başakşehir maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında iki İstanbul temsilcisi, üç puan mücadelesi verecek. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Eyüpspor, taraftarı önünde kazanarak kötü gidişata son vermek istiyor. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir ise galibiyet serisini dört maça çıkarmayı hedefliyor. 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak Eyüpspor - Başakşehir karşılaşması saat 16.00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini, takımların son durumunu, muhtemel ilk 11'lerini ve canlı skor gelişmelerini araştırıyor. İşte İstanbul derbisine ilişkin merak edilenler...

EYÜPSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

EYÜPSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

EYÜPSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

EYÜPSPOR KÖTÜ GİDİŞATA SON VERMEK İSTİYOR

Eyüpspor, Süper Lig'de geride kalan 12 haftada yalnızca bir galibiyet alabildi. Ligin üçüncü haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden eflatun-sarılı ekip, sonraki süreçte istediği sonuçları elde edemedi. Rakip fileleri yalnızca 3 kez havalandırabilen Eyüpspor, kalesinde gördüğü 31 golle savunmada da sıkıntılı bir dönem geçiriyor.

Son haftalarda yaşanan mağlubiyetlerin ardından İstanbul Başakşehir karşısında sahaya çıkacak olan ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle sürpriz bir sonuca imza atmayı amaçlıyor. Eyüpspor'da sakatlığı devam eden Talha Ülvan dışında önemli bir eksik bulunmadığı aktarılıyor. Anıl Yaşar ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR'DE HEDEF DÖRDÜNCÜ GALİBİYET

İstanbul Başakşehir, son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. Nuri Şahin yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, ligde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Topladığı 20 puanla 7. sırada bulunan Başakşehir, Eyüpspor deplasmanından da üç puanla dönmek istiyor. Son olarak Çorum FK karşısında aldığı galibiyetle moral bulan Başakşehir, kazanma serisini dört karşılaşmaya çıkarmayı hedefliyor.

EYÜPSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA EKSİKLER KİMLER?

İki takımda da sakatlıklar ve cezalı duruma düşme ihtimali bulunan futbolcular teknik heyetlerin planlarını etkiliyor.

Eyüpspor:

Talha Ülvan: Sakat.

Anıl Yaşar: Sarı kart ceza sınırında.

İstanbul Başakşehir:

Emin Bayram: Sezonu kapattı.

Abbosbek Fayzullayev: Sakat.

Hamza Güreler: Sakat.

Christopher Operi: Sakat.

Yusuf Sarı: Sakat.

MUHTEMEL 11'LER

Eyüpspor: Emre, Yiğit, Jules, Anıl, Michalak, Hamza, Taşkın, Raux Yao, Mete Kaan, Abdullahi, Yusuf

Başakşehir: Muhammed, Karbownik, Yiğit, Opoku, Kharebashvili, Kemen, Umut, Olsen, Shomurodov, Brnic, Bertuğ

EYÜPSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İSTATİSTİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

İki İstanbul temsilcisi lig tarihinde bugüne kadar dört kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin ikisini İstanbul Başakşehir kazanırken diğer iki karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Eyüpspor, rakibi karşısında ligdeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

EYÜPSPOR - BAŞAKŞEHİR CANLI SKOR VE CANLI TAKİP

⚽ MAÇ GÜNÜ | #EYPvİBFK 🆚 Eyüpspor 🗓 Trendyol Süper Lig 13. Hafta 🏟 Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu 🕓 16.00 https://t.co/6uNODdryXr — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) November 28, 2026