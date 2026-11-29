Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında iki İstanbul temsilcisi, üç puan mücadelesi veriyor. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Eyüpspor, taraftarı önünde kazanarak kötü gidişata son vermek istiyor. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir ise galibiyet serisini dört maça çıkarmayı hedefliyor.

EYÜPSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Eyüpspor: Emre, Yiğit, Jules, Anıl, Da Costa, Hamza, Taşkın, Raux Yao, Mete Kaan, Sadia, Yusuf

Başakşehir: Muhammed, Karbownik, Onur, Opoku, Kharebashvili, Kemen, Kaluzinski, Olsen, Shomurodov, Brnic, Bertuğ

EYÜPSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

29 Kasım 2026 Pazar günü saat 16.00'da başladı.

EYÜPSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.