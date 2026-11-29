Dolmabahçe'de yarın sezonun en kritik maçlarından biri oynanacak. Katil İsrail'in temsilcisi Hapoel Beer Sheva karşısında Batum'da hem futbolcuları hem de taraftarıyla destan yazan Kartal, Galatasaray karşısında mutlak galibiyet peşinde. Amaçları puan farkını 3'e indirmek olacak.

Galatasaray ise Beşiktaş'ı dış sahada mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça çıkarmayı ve rakiplerinin umut ışığını söndürmeyi planlıyor. Pazartesi günü öyle bir derbi oynanacak ki sonucu Trabzonspor, Amed Sportif, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Başakşehir ve Kocaelispor'u yakından ilgilendiriyor.

BEŞİKTAŞ

+ Beşiktaş evinde 6'da 6 yaptı. Ateşli taraftarı önünde çok farklı oynuyor.

+ Vlahovic çok formda. 37 şutta 11 gol buldu. Derbi maçlarını da seviyor.

+ Trossard, Orkun gibi isimlerin formu ve puan farkını eritme motivasyonu.

+ Hapoel Beer Sheva önünde alınan tarihi zafer derbi öncesi moralleri katladı.

- Kartal maç içinde savunma odağını kaybediyor. Rakibe çok pozisyon veriyor.

- Batum'dan geç dönebildiği için derbi öncesi yeterince taktik çalışamadı.

- Olası yenilgide fark 9'a yükselecek. Bunun getireceği baskı ile sahada olacak.

- Ana 11 formda. Ancak İtaliano kulübeye döndüğünde aynı katkıyı alamıyor.

GALATASARAY

+ Süper Lig'de son 6 maçını kazandı. Büyük öz güvenle geliyor.

+ Duran toplarda Aslan bu sezon çok farklı. 5 kafa golleri var.

+ 4 sene üst üste şampiyonluk motivasyonu ile sahada olacak.

+ Kanatlarda Yunus ve Barış Alper'in yüksek formuna güveniyor.

-Osimhen'in sakatlığı tam geçmedi. Geniş kadroda olacak. Sallai ve Leao yok.

-Okan Buruk'un ligde en çok yenildiği takım Beşiktaş. 11 mağlubiyeti var.

-Cimbom, zirveye oynayan takımlarla yaptığı maçların tamamında gol yedi.

-Eksikler sebebiyle Yunus, Barış gibi oyuncular rotasyona giremeden oynuyor.