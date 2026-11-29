Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası ev sahibi ekibin teknik direktörü Burak Yılmaz, kendisine yönelik yapılan istifa tezahüratları hakkında konuştu.

Burak Yılmaz'ın açıklamaları ise şu şekilde:

"Kocaelispor taraftarlarıyla birlikte 'Burak Yılmaz istifa' diye bağırmak bir insanın onurunu, gururunu kırar. Ben başkanımızın vizyonu ve kendi hedeflerimle buraya geldim. Ama sanki birilerinin kuyusunu kazmışım gibi hareketler hiç yakışmadı. Ben çok kırıldım. Kocaelispor taraftarlarına da helal olsun, böyle bir şey yaptılar. Düşmez kalkmaz bir Allah var, hep beraber göreceğiz. 5-10 maçlığına gelmedim, hiçbir zaman vazgeçmem. Bu takımı çok iyi yerlere getirebileceğime inanıyorum."