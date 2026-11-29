Arca Çorum FK-Kocaelispor maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Çorum FK - Kocaelispor maçı için geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında iki takım, Çorum Şehir Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Kocaelispor ise yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürerek deplasmandan puan veya puanlarla dönmek istiyor. Arca Çorum FK-Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Çorum FK Kocaelispor maçını nereden izleyebilirim? sorularının cevabı ve canlı skor ekranı fotomac.com.tr'de...

ARCA ÇORUM FK - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Çorum FK - Kocaelispor maçı 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

ÇORUM FK - KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

ÇORUM FK - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.

ÇORUM FK SON İKİ MAÇINDA KAYBETTİ

Arca Çorum FK, Kocaelispor karşılaşmasına kötü sonuçların ardından çıkıyor. Ligde oynadığı ilk 12 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlılar, 16 puan topladı.

Son iki karşılaşmasında önce sahasında Fenerbahçe'ye 5-0, ardından deplasmanda İstanbul Başakşehir'e 4-2 mağlup olan Çorum temsilcisi, Kocaelispor karşısında yeniden kazanmak istiyor. Teknik heyet ve futbolcular, taraftar desteğini de arkasına alarak üç puana ulaşmayı hedefliyor.

KOCAELİSPOR'UN YENİLMEZLİK SERİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

Kocaelispor, sezonun son bölümünde ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Selçuk İnan yönetimindeki yeşil-siyahlı ekip, ilk 12 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek 20 puana ulaştı.

Son olarak Fenerbahçe ile sahasında 2-2 berabere kalan Körfez ekibi, ligdeki yenilmezlik serisini dört maça çıkardı. Kocaelispor, Çorum deplasmanında da etkili oyununu sürdürerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

ARCA ÇORUM FK - KOCAELİSPOR MAÇINDA EKSİKLER KİMLER?

Ev sahibi Arca Çorum FK'de Berat Özdemir'in sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. İstanbul Başakşehir karşılaşmasını sakatlığı nedeniyle kaçıran Cengiz Ünder'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Kocaelispor'da ise Petkovic, Haidara ve Show'un karşılaşmada forma giymelerinin beklenmediği aktarılıyor.

ARCA ÇORUM FK-KOCAELİSPOR MAÇI CANLI SKOR EKRANI (TIKLA-TAKİP ET)

Bugün ARCA Çorum FK'nın maçı var! 🦅 🏆 2026-2027 Trendyol Süper Lig | 13. Hafta 🆚 Kocaelispor 📆 29.11.2026 – Pazar ⏱️ 13:30 🏟️ Çorum Şehir Stadyumu 📺 beIN SPORTS 1 #bizAnadoluyuz #ÇFKvKS https://t.co/HMe7B39Nly — Arca Çorum FK (@corumfk) November 28, 2026

⚔️ 𝐍𝐄𝐗𝐓 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 🔥 🏆 Trendyol Süper Lig | 13. Hafta 🆚 Arca Çorum FK 🗓️ 29 Kasım ⏰ 13.30 🏟️ Çorum Şehir Stadyumu 📲 #ÇFKvKS | #TrendyolSüperLig https://t.co/E1BsOFFqCK — Kocaelispor (@Kocaelispor) November 28, 2026