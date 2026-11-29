Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Arca Çorum FK ile Kocaelispor, Çorum Şehir Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Kocaelispor ise yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürerek deplasmandan puan veya puanlarla dönmek istiyor.

ARCA ÇORUM FK-KOCAELİSPOR MAÇI CANLI SKOR EKRANI (TIKLA-TAKİP ET)

ARCA ÇORUM FK - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Çorum FK - Kocaelispor maçı 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanıyor.

ÇORUM FK - KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 13.30'da başladı.

ÇORUM FK - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanıyor.

ÇORUM FK SON İKİ MAÇINDA KAYBETTİ

Arca Çorum FK, Kocaelispor karşılaşmasına kötü sonuçların ardından çıkıyor. Ligde oynadığı ilk 12 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlılar, 16 puan topladı.

Son iki karşılaşmasında önce sahasında Fenerbahçe'ye 5-0, ardından deplasmanda İstanbul Başakşehir'e 4-2 mağlup olan Çorum temsilcisi, Kocaelispor karşısında yeniden kazanmak istiyor. Teknik heyet ve futbolcular, taraftar desteğini de arkasına alarak üç puana ulaşmayı hedefliyor.

KOCAELİSPOR'UN YENİLMEZLİK SERİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

Kocaelispor, sezonun son bölümünde ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Selçuk İnan yönetimindeki yeşil-siyahlı ekip, ilk 12 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek 20 puana ulaştı.

Son olarak Fenerbahçe ile sahasında 2-2 berabere kalan Körfez ekibi, ligdeki yenilmezlik serisini dört maça çıkardı. Kocaelispor, Çorum deplasmanında da etkili oyununu sürdürerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Arca Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar, Serdar, Borza, Ramadani, Diomande, Mahmic, Cengiz, Kyziridis, Ramirez

Kocaelispor: Serhat, Uğur, Maglica, Dijksteel, Rivas, Tayfur, Berkan, Susoho, Baku, Gonçalo, Agyei