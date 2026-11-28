Süper Lig'de zor durumda bulunan iki takımın karşılaşması heyecanlı geçti. Alanyaspor 15. dakikada üstünlük sayısını yakaladı. İanis Hagi, babası Gheorghe Hagi'yi anımsatan muhteşem bir golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Konyaspor beraberlik için fazla beklemedi. 8 dakika sonra ligin en iyi kanat oyuncularından Dompe'nin asistinde Muleka ağları havalandırdı. Bu sezon ilk golünü kaydetti ve skoru 1-1'e getirdi. Devre bu skorla tamamlandı.

GOLÜ ATTI MAÇ BİTTİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında da birçok pozisyon vardı. Ancak takımlar uzatma anlarına da 1-1'lik eşitlikle geldi. 90+4'te Mustafa Muhammed rakip kalecinin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Alanyaspor cephesinin itirazlarına rağmen karar değişmedi. 90+7'te topun başına geçen Muhammed golünü attı. Deplasmanda 4 haftadır gol atamayan Konyaspor 2-1'lik zaferle 3 puanın sahibi oldu.

Alanyaspor'un kötü gidişatı Konyaspor karşısında da sürdü. Akdeniz temsilcisi son 5 maçını kaybetmişti. Dün de uzatmaların sonunda yediği penaltı golüyle bu sayı 6'ya yükseldi. Joao Pereira'nın yerine gelen genç teknik direktör Uğur Uçar da henüz Alanyaspor'a çare olamadı.