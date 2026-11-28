Trendyol Süper Lig'de heyecan 13. haftasında Samsunspor-Gençlerbirliği mücadelesi ile devam etti. Karadeniz temsilcisi, sahasında ağırladığı Başkent ekibini 3-1 mağlup etti. Kırmızı Şimşekler, devre arasına 3-0 önde girerken gol perdesini dakika 7'de Mohamed Bayo ile açtı. Dakika 26 ve 39'da Tanguy Coulibaly'nin golleri ile farkı 3'e çıkaran Samsunspor, ilk 45 dakika tamamlanırken büyük bir avantaj elde etti.

Konuk ekipte Pedro Mendes, dakika 58'de kaydettiği gol ile farkı 2'ye indirse de mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmamasıyla birlikte 3 puanın sahibi Samsunspor oldu.

Karadeniz ekibi, bu sonuçla birlikte 10 puan ile 16. sıraya yükseldi. Gençlerbirliği ise 14 puan ile 13. sırada kaldı.

G.BİRLİĞİ'NİN DEPLASMAN KABUSU

Başkent ekibi, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 5 deplasman maçının tamamından puansız döndü. Gençlerbirliği son dış saha galibiyetini 23 Ağustos tarihinde zorlu Göztepe deplasmanında almıştı.