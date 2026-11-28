Samsunspor-Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı Samsunspor-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında mağlup olan Karadeniz temsilcisi, taraftarı önünde yeniden galibiyet sevinci yaşamak istiyor. Gaziantep FK karşısında kazanan Gençlerbirliği ise çıkışını sürdürmenin peşinde. Peki, Samsunspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

SAMSUNSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor-Gençlerbirliği maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Mücadele Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

SAMSUNSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, ilgili yayıncı kuruluşun abonelik hizmeti üzerinden mücadeleyi takip edebilecek.

SAMSUNSPOR GALİBİYET PEŞİNDE

Samsunspor, Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar, Gençlerbirliği karşısında kazanarak önceki haftanın puan kaybını telafi etmeyi hedefliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ SERİ YAKALAMAK İSTİYOR

Başkent temsilcisi, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK karşısında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, Samsun deplasmanında da puan alarak yükselişini sürdürmek istiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan görevlendirmeye göre karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Sezonun ilk yarısındaki mücadelede Samsunspor ev sahibi avantajını kullanmaya çalışırken iki takımın ikinci karşılaşması, ligin 30. haftasında Ankara'da oynanacak.

SAMSUNSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI TAKİP EKRANI