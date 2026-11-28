Çaykur Rizespor durmak bilmiyor... Karadeniz temsilcisi sahasında ağırladığı ligin dişli ekiplerinden Kasımpaşa karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atarak art arda 3. maçını kazandı. Gol düellosunda perdeyi 22'de Laçi açtı. Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. 32'de Winck'in golüyle skor 1-1'e geldi. İki takımın da açık futbol sergiledi maçta birçok pozisyon yaşandı. İlk yarıdan başka gol sesi çıkmayınca takımlar soyunma odasına eşitlikle girdi.

MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

İkinci yarıya Kasımpaşa golle başladı. 47'de Mendes'in sayısıyla İstanbul temsilcisi 2-1 öne geçti. Ardından da akın akın gelen Rize ataklarını savuşturdu. Ta ki 81. dakikaya kadar. Emrecan Bulut attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Maç "Bu skorla bitecek" denirken ev sahibi ekibinin İtalyan yıldızı Borrelli sahne aldı. 90+1'de ağları sarsarak Çaykur Rizespor'a 3-2'lik galibiyeti getirdi. Rize böylece son 3 haftada 9 puan topladı.

Çaykur Rizespor'un forveti Gennarro Borrelli ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Uzatma anlarında Olawoyin'in pasıyla buluşan başarılı oyuncu soğukkanlı bir vuruşla topu Kasımpaşa ağlarıyla buluşturdu. Daha önce Trabzonspor ağlarını 2 defa sarsmıştı. İtalyan forvet gol sayısını 3'e çıkardı.