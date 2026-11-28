Gaziantep FK ile Amedspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında kritik 3 puan için karşı karşıya geliyor. Gaziantep Stadyumu'ndaki mücadelede yaşanan tüm gelişmeleri ve maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK-AMEDSPOR MAÇI İLK 11'LER

Gaziantep FK: Tobiasz; Sorescu, Arda, Abena, Efe; Meleke, Ogün; Kozlowski, Gidado, Camara; Halil.

Amedspor: Lafont; Cisse, Mehmet, Bates, Umut; Raveloson, Furkan; Lutin, Saba, Sor; Orban.

GAZİANTEP FK-AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Amedspor mücadelesi 28 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da başladı. Karşılaşma, beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanıyor.