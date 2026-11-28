Gaziantep FK-Amed Sportif Faaliyetler maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geliyor. Ligde üst üste aldığı mağlubiyetlerin ardından kötü gidişata son vermek isteyen Gaziantep temsilcisi, taraftarı önünde üç puan arayacak. Amed Sportif Faaliyetler ise deplasmanda kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Peki, Gaziantep FK-Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

GAZİANTEP FK-AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK-Amed Sportif Faaliyetler maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmaya Gaziantep Stadyumu ev sahipliği yapacak.

GAZİANTEP FK-AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 13. haftasındaki mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, yayıncı kuruluşun abonelik hizmeti üzerinden izlenebilecek.

GAZİANTEP FK PUAN HASRETİNE SON VERMEK İSTİYOR

Gaziantep FK, Süper Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybeden kırmızı-siyahlılar, Amed Sportif Faaliyetler karşısında kötü seriyi noktalamak istiyor.

AMED SPORTİF FAALİYETLER 23 PUAN TOPLADI

Diyarbakır temsilcisi, ligde geride kalan 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 28 kez havalandıran Amed Sportif Faaliyetler, 23 puan topladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmada hakem Fatih Tokail'i görevlendirdi. Tokail'in yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Ali Can Alp yapacak.

GAZİANTEP FK-AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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