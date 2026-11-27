Trendyol Süper Lig'de heyecan, 13'üncü haftasında tüm hızıyla sürüyor. Ligin zirvesinde şampiyonluk yarışı devam ederken alt ve orta sıralarda yer alan ekipler, puan cetvelinde üst basamaklara tırmanmak üzere galibiyet arıyor. Haftanın açılış maçında 14'üncü sırada yer alan Corendon Alanyaspor, 15'inci sırada konumlanan TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlıyor. İki takımın da tek hedefi, Alanya Oba Stadyumu'ndan 3 puanla ayrılarak küme düşme hattından uzaklaşmak ve yeniden çıkışa geçmek.

Kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İşte Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor maçına dair tüm detaylar...

CORENDON ALANYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Corendon Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Ruan, Makouta, Maestro, İbrahim, Yusuf, Hagi, Hwang

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz, Ahmet, Uğurcan, Baniya, Masuaku, Toth, Melih, Deniz Türüç, Dompe, Enis, Muleka

CORENDON ALANYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı 27 Kasım 2026 Cuma günü saat 20:00'de başladı. Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanan mücadele, Alanya Oba Stadyumu'nda sahne alıyor.

CORENDON ALANYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Corendon Alanyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIM DA GALİBİYETE HASRET

Corendon Alanyaspor, ligin son üç haftasında Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Kasımpaşa karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. TÜMOSAN Konyaspor ise aynı dönemde Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş'a kaybetti. İki ekip de üç maçlık mağlubiyet serisine son vermek istiyor.

Geride kalan 12 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Corendon Alanyaspor, 12 puanla 14'üncü sırada bulunuyor. TÜMOSAN Konyaspor ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 8 puanla 15'inci sırada yer alıyor.