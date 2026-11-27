Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Ev sahibi Çaykur Rizespor, 22. dakikada Qazim Laçi'nin golüyle öne geçti. Kasımpaşa, 32. dakikada Claudio Winck'in kaydettiği golle skora denge getirdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip, 47. dakikada Elson Mendes'in golüyle 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın 81. dakikasında sahneye çıkan Emrecan Bulut, Çaykur Rizespor adına maça eşitlik getirdi.

Çaykur Rizespor'da Gennaro Borrelli uzatma dakikalarında takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu galibiyetin ardından Çaykur Rizespor puanını 20'ye yükseltti. Karadeniz temsilcisinin ligde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunuyor.

Kasımpaşa ise puanını 21 puanda kaldı. İstanbul ekibi, geride kalan 13 haftada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

TAKIMLARIN SONRAKİ RAKİPLERİ

Ligin gelecek haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Göztepe'yi konuk edecek.