Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'in sağlık durumuna çevrildi. Sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynadığı karşılaşmada sol dizinden sakatlanan yıldız futbolcu, geçirdiği operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine başladı. Tedavisi devam eden Nijeryalı golcü, takımının son üç karşılaşmasında forma giyemedi. 30 Kasım'da Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesinde Osimhen'in sahalara dönüşü merak edilirken gelen son haberler sarı-kırmızılı taraftarları üzdü. İşte Osimhen'in son sağlık durumu ve derbi ihtimali...

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelecek. 30 Kasım 2026 Pazartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılı takımda Osimhen'in yanı sıra diğer sakat futbolcuların son durumu da derbi öncesinde yakından takip edilecek.

OSIMHEN BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Galatasaray'da Victor Osimhen'in Beşiktaş derbisinde forma giyip giyemeyeceği gündemin en önemli konularından biri oldu. 30 Kasım Pazartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşma öncesinde Nijeryalı yıldızın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu'nun aktardığı bilgilere göre Osimhen'in büyük ihtimalle Beşiktaş derbisinde de forma giyemeyeceği belirtildi. Bu değerlendirmeye göre 27 yaşındaki futbolcunun sahalardan uzak kalma süresinin yaklaşık bir ayı bulması bekleniyor. Ancak Galatasaray Kulübü tarafından Osimhen'in derbide kesin olarak forma giyemeyeceğine ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı.

OSIMHEN'İN SAKATLIĞI NE? NEDEN AMELİYAT OLDU?

Victor Osimhen, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynadığı karşılaşmanın ardından sol dizinden sakatlık yaşadı. Yapılan kontrollerde yıldız futbolcunun sol dizinde esneme meydana geldiği ve MR incelemesinde serbest fragman tespit edildiği açıklandı. Kulüp doktoru Yener İnce tarafından değerlendirilen Nijeryalı futbolcuya artroskopik diz cerrahisi uygulandı. 7 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonun ardından Osimhen'in tedavi süreci kulüp sağlık ekibinin kontrolünde devam etti.

GALATASARAY'DAN OSIMHEN İÇİN SON SAĞLIK AÇIKLAMASI

Galatasaray Kulübü, 20 Kasım'da Victor Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir bilgilendirme yaptı. Açıklamada, operasyon sonrasında tedavisi sürdürülen futbolcunun fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarına başladığı belirtildi. Bu gelişme, Nijeryalı yıldızın rehabilitasyon sürecinde ilerleme kaydettiğini gösterdi. Ancak takımla birlikte tam antrenmanlara başladığına veya maç oynayabilecek seviyeye ulaştığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

OSIMHEN BEŞİKTAŞ DERBİSİNE YETİŞECEK Mİ?

Galatasaray'ın Osimhen için üzerinde durduğu karşılaşmalardan biri 30 Kasım'da oynanacak Beşiktaş derbisi oldu. Okan Buruk, Aston Villa maçı öncesinde yaptığı açıklamada Osimhen ve Roland Sallai'nin bir sonraki karşılaşmada takıma dönebileceğini ifade etmişti. Ancak A Spor yorumcusu Savaş Çorlu'nun 24 Kasım'da aktardığı son bilgi, yıldız futbolcunun derbiyi de kaçırabileceği yönünde. Bu nedenle Osimhen'in Beşiktaş karşısında forma giyip giymeyeceği konusunda gözler Galatasaray sağlık ekibinin yapacağı değerlendirmelere çevrildi.

OSIMHEN BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 11 karşılaşmada 10 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı takımın hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri oldu. Osimhen'in yokluğu, özellikle Beşiktaş gibi zorlu bir rakiple oynanacak karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın hücum planlaması açısından önem taşıyor.