Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Oğuzhan Çakır oldu.
Süper Lig'in 13'üncü haftası 27 Kasım Cuma günü oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak. 13'üncü haftanın maçlarında görev alacak hakemler de belli oldu. Zirve yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş – Galatasaray derbisini Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Bersan Duran üstlenecek. Derbinin 4'üncü hakemi ise Alper Akarsu olacak
Süper Lig'de 13'üncü haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
CUMA
20.00 Corendon Alanyaspor - TÜMOSAN Konyaspor: Alpaslan Şen
20.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Abdullah Buğra Taşkınsoy
CUMARTESİ
16.00 Samsunspor - Gençlerbirliği: Oğuzhan Aksu
19.00 Gaziantep FK - Amed Sportif Faaliyetler: Fatih Tokail
PAZAR
13.30 Arca Çorum FK -Kocaelispor: Erdem Mertoğlu
16.00 Eyüpspor -İstanbul Başakşehir FK: Mehmet Türkmen
19.00 Fenerbahçe - Erzurumspor FK: Batuhan Kolak
PAZARTESİ
19.00 Göztepe - Trabzonspor: Cihan Aydın
21.00 Beşiktaş - Galatasaray: Oğuzhan Çakır