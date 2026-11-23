Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile Arca Çorum FK karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Başakşehir, Arca Çorum FK'yi 4-2 mağlup etti.

Arca Çorum FK'nin golleri 29. dakikada Jesus Ramirez ve 68. dakikada Ermin Mahmic'ten gelirken Başakşehir'in gollerini 77. dakikada Eldor Shomurodov, 82, 85. ve 90. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti.

BERTUĞ YILDIRIM'DAN KARİYERİNİN İLK HAT-TRICK'İ

Başakşehir'de Bertuğ Yıldırım, Çorum FK karşısında kaydettiği 3 golle 9 dakika içerisinde hat-trick yaparken, kariyerinde ilk kez bir maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında konuk ettiği Çorum FK'yı 4-2 mağlup etti. Mücadelenin 69. dakikasında Davie Selke'nin yerine oyuna dahil olan Bertuğ Yıldırım, karşılaşmanın son bölümünde sergilediği performansla galibiyette başrol oynadı. 82. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getiren 24 yaşındaki futbolcu, 86. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımını 3-2 öne geçirdi. Yıldırım, 90+1. dakikada kaydettiği golle de hat-trick yaparak maçın skorunu belirledi.

Bu sezon ilk kez gol sevinci yaşayan Bertuğ Yıldırım, oyuna girdikten sonra 9 dakika içerisinde 3 gol kaydederek takımına galibiyeti getiren isim oldu. Çorum FK karşısında kariyerinin ilk hat-trick'ini yapan genç futbolcu, böylece Süper Lig'de unutulmayacak bir performansa imza attı.

EMİN BAYRAM MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Başakşehir forması giyen Emin Bayram, Çorum FK maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, Çorum FK'yı konuk ederken ev sahibinde Emin Bayram sakatlık yaşadı. Müsabakanın 16. dakikasında orta alanda Jesus Ramirez ile girdiği ikili mücadelenin ardından sağ dizinden sakatlanan 23 yaşındaki futbolcu, acı içinde yerde kaldı. Oyunun durmasının ardından sağlık ekibi sahaya girerek Emin Bayram'a ilk müdahaleyi yaptı. Bir süre saha içinde tedavisi gerçekleştirilen genç savunmacı, yapılan kontrollerin ardından oyuna devam edemedi.

Bayram, sedyeyle saha kenarına gelirken yerine Onur Ergün oyuna dahil oldu.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Başakşehir, 3 maçlık galibiyet serisi yakalayarak puanını 20'ye çıkarttı ve 8. sıraya yükseltti. Arca Çorum FK ise Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası bu maçtan da mağlubiyetle ayrıldı ve 16 puanla 11. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan İstanbul Başakşehir-Arca Çorum FK maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

29. dakikada Arca Çorum FK öne geçti. Smolcic'in kafayla uzaklaştırdığı top, Çorum FK yarı sahasında Opoku'nun hatası sonucunda Ramirez'in önünde kaldı. Süratle kaleye yönelen ve Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kalan Ramirez, ceza yayı içinde yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

Çorum FK, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

52. dakikada Skov Olsen'in sağdan ortasına iyi yükselen Selke'nin ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

68. dakikada Çorum FK farkı 2'ye çıkardı. Borza'nın soldan ortasında Mahmic'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 0-2

74. dakikada Umut Bozok'un pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Brnic'in yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yakın direkten döndü.

78. dakikada İstanbul Başakşehir farkı 1'e indirdi. Shomurodov'un ceza yayının solunda uzak mesafeden yaptığı şık vuruşta, top filelerle buluştu: 2-1

82. dakikada turuncu-lacivertli takım beraberliği yakaladı. Onur Bulut'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Bertuğ Yıldırım, arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

86. dakikada İstanbul Başakşehir öne geçti. Brnic'in sol çaprazdan ortasında Bertuğ Yıldırım'ın altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 3-2

90+1. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Karbownik'in sağdan pasında Bertuğ Yıldırım, ceza yayı çizgisi üzerinden bekletmeden şutunu çıkardı. Kaleci Erhan Erentürk'ün müdahale ettiği top, direğe de çarparak filelerle buluştu: 4-2

İstanbul Başakşehir, karşılaşmayı 4-2 kazandı.