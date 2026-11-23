Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile Arca Çorum FK kozlarını paylaşıyor. Ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Başakşehir, 17 puanla 9. sırada yer alıyor. Arca Çorum FK ise ilk 11 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 16 puan topladı. Kırmızı-siyahlı ekip, deplasmanda alacağı galibiyetle üst sıralara yükselmek istiyor.

BAŞAKŞEHİR-ARCA ÇORUM FK İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Karbownik, Opoku, Emin, Saba, Kaluzinski, Kemen, Olsen, Brnic, Shoumurodov, Selke.

Arca Çorum FK: Erhan, Penetra, Çağlar, Smolcic, Borza, Ramadani, Diomande, Karlsbakk, Göktan, Kyziridis, Ramirez.

BAŞAKŞEHİR - ARCA ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir ile Arca Çorum FK arasındaki Trendyol Süper Lig 12. hafta mücadelesi, 23 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de oynanıyor. Karşılaşmaya Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ev sahipliği yapıyor.

BAŞAKŞEHİR - ARCA ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir-Arca Çorum FK karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.