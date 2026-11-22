Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında iki takım İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Alfred Schreuder'in göreve gelmesinin ardından yeni bir hava yakalayan Kasımpaşa, taraftarı önünde kazanarak üst sıralardaki mücadelesini sürdürmek istiyor. Konuk ekip Corendon Alanyaspor ise teknik direktör değişikliğinin ardından yeni bir döneme başlıyor. Son haftalarda aldığı sonuçlarla beklentilerin gerisinde kalan Akdeniz temsilcisi, Uğur Uçar yönetimindeki ilk resmi maçında çıkış arayacak. Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor maçına dair tüm detaylar ve canlı skor ekranı fotomac.com.tr'de...

KASIMPAŞA-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 22 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

KASIMPAŞA-CORENDON ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 16.00'da başlayacak.

KASIMPAŞA-ALANYASPOR HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA ALFRED SCHREUDER YÖNETİMİNDE ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Kasımpaşa, teknik direktör Alfred Schreuder'in göreve gelmesinin ardından çıktığı ilk karşılaşmada Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Hollandalı teknik adamla yeni bir sayfa açan lacivert-beyazlılar, bu galibiyetin ardından Alanyaspor karşısında da üç puan hedefliyor.

Geride kalan 11 haftada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İstanbul temsilcisi, 20 puana ulaştı. Hücum ve savunma performansıyla istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Kasımpaşa, kendi sahasında kazanarak ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor.

ALANYASPOR'DA UĞUR UÇAR DÖNEMİ BAŞLIYOR

Corendon Alanyaspor, üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından teknik direktör değişikliğine gitti. Portekizli çalıştırıcı João Pereira ile yollarını ayıran Akdeniz ekibi, takımın başına Uğur Uçar'ı getirdi.

Uğur Uçar, Kasımpaşa karşılaşmasıyla birlikte Alanyaspor'un başındaki ilk resmi sınavına çıkacak. Yeni teknik direktörün takıma nasıl bir oyun anlayışı kazandıracağı ve oyuncuların değişime nasıl yanıt vereceği karşılaşmanın önemli başlıkları arasında bulunuyor.

Alanyaspor, geride kalan 11 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 12 puan toplayan turuncu-yeşilliler, rakip fileleri 9 kez havalandırırken kalesinde 18 gol gördü. Son dört karşılaşmasını kaybeden Akdeniz temsilcisi, İstanbul deplasmanında bu kötü seriye son vermek istiyor.

KASIMPAŞA-ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı hakem görevlendirmesine göre mücadeleyi Davut Dakul Çelik yönetecek. Karşılaşmada Kerem Ersoy ve Ogün Kamacı yardımcı hakem olarak görev alacak. Melih Aldemir ise dördüncü hakem olarak sahada bulunacak.

KASIMPAŞA-CORENDON ALANYASPOR MAÇI CANLI SKOR EKRANI

Yarın evimizde, birlikte tribündeyiz! 🔵⚪️ 🆚 Alanyaspor 🗓 22 Kasım Pazar 📍 Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu #Kasımpaşa #KSPvALY https://t.co/JES8pJ8eRf — Kasımpaşa (@kasimpasa) November 21, 2026

📢 Maç Günü 🕘 16.00 🆚 Kasımpaşa 📍 Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu 📺 beIN SPORTS 2 📲 #KASvALY #CorendonAlanyaspor https://t.co/UOzmVQQRkZ — Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) November 21, 2026