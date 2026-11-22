Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig 12. hafta maçında Corendon Alanyaspor'u sahasında 4-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri ilki penaltıdan olmak üzere 29'uncu ve 90+2'nci dakikada Adrian Benedyczak kaydetti. Konuk ekibin golü ise 45+4'üncü dakikada Florent Hadergjonaj'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Kasımpaşa 23 puana yükseldi ve 5'inci sırada yer aldı. Corendon Alanyaspor ise 12 puanda kaldı.

ALANYA İÇİN KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de 6 maçtır kazanamıyor. Akdeniz temsilcisi ligdeki son galibiyetini 2 ay önce Arca Çorum FK'ya karşı deplasmanda almıştı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Corendon Alanyaspor ise sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

27. dakikada ceza sahası içinde Baldurrson, savunmanın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

29. dakikada penaltı vuruşu için topun başına gelen Benedyczak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

45+2. dakikada Yusuf Özdemir'in ortasında meşin yuvarlak Rak-Sakyi'nin koluna gelince hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

45+4. dakikada penaltı vuruşu için topun başına gelen Hadergjonaj topu filelere gönderdi: 1-1

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.

64. dakikada Corendon Alanyaspor gole çok yaklaştı. Hagi'nin ara pasında ceza sahası için sol çaprazda topla buluşan Yusuf Özdemir'in uzak direğe şutunda, top direk dibinden auta gitti.

90. dakikada Hajradinovic'in ortasında savunmadan ileri çıkan Cristian Ilie'nin altıpasta kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğin dibinden auta çıktı.

90+2. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Rakip yarı sahanın ortalarından sol taraftan kazanılan serbest vuruşta Hajradinovic'in ortasında altıpasta ön direkte Benedyczak'ın kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak filelere gitti: 2-1

Maçta başka pozisyon olmadı ve Kasımpaşa sahadan 2-1 galip ayrıldı.