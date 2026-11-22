Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Göztepe'yi ağırladı. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki mücadeleyi kazanan taraf, 1-0'lık skorla İzmir temsilcisi oldu. Göz-Göz'e galibiyeti getiren golü dakika 70'de Efkan Bekiroğlu kaydetti. Bu sonuçla birlikte 18 puan ile 8. sıraya yükselen Göztepe, deplasmanda kazanma serisini 4 maça yükseltti. Sarı-kırmızılılar, son deplasman yenilgisini 29 Ağustos'ta Galatasaray'a karşı (3-2) almıştı. Maçın ardından ev sahibi Erzurumspor FK ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 14 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Göztepe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Erzurumspor FK ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.