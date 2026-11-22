Erzurumspor-Göztepe maçını takip etmek için tıklayınız...

Erzurumspor-Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında futbolseverleri önemli bir mücadele bekliyor. Erzurumspor FK, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Ligde birbirine yakın puanlara sahip iki takımın karşılaşması, sıralamadaki yerlerini güçlendirmek isteyen ekipler açısından büyük önem taşıyor. Ev sahibi Erzurumspor taraftarı önünde üç puana ulaşmayı hedeflerken Göztepe, başarılı deplasman performansını sürdürerek Erzurum'dan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

ERZURUMSPOR-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 22 Kasım Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

ERZURUMSPOR-GÖZTEPE HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

ERZURUMSPOR-GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Alper Akarsu yönetecek.

ERZURUMSPOR-GÖZTEPE CANLI SKOR NEREDEN TAKİP EDİLİR?

beIN SPORTS maç merkezi ve SofaScore üzerinden takip edilebilir.

ERZURUMSPOR-GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak.

ERZURUMSPOR-GÖZTEPE MAÇI CANLI SKOR EKRANI