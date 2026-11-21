Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği'nin Gaziantep FK'yı konuk ettiği karşılaşmada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni uygulaması hayata geçirildi. "Çoklu Top Sistemi" kapsamında Eryaman Stadyumu'nda görevli top toplayıcılar, topları doğrudan futbolculara vermek yerine saha kenarında belirlenen alanlarda bulunan istasyonlara yerleştirdi. Futbolcular, ihtiyaç duydukları topları bu istasyonlardan aldı.

ÇOKLU TOP SİSTEMİ NEDİR?

Çoklu top sistemi; İngiltere ve İtalya başta olmak üzere Avrupa'nın majör liglerinin yanı sıra UEFA ve FIFA organizasyonlarında da aktif olarak kullanılıyor.

Oyunun temposunu artırmak, top toplayıcıların oyuna müdahalesiyle yaşanabilecek vakit kayıplarını önlemek ve ev sahibi avantajını ortadan kaldırmak adına geliştirilen bu yöntemde, yedek toplar saha çevresindeki özel konilere ya da istasyonlara bırakılıyor.

Kurallara göre her istasyonda görevli bir top toplayıcı yer alıyor ve oyun alanını terk eden topu alarak en yakın noktadaki istasyona koyuyor.

Yeni bir topa ihtiyaç duyulduğunda ise futbolcu topu doğrudan bu istasyondan kendisi alıyor; yani mevcut uygulamadaki gibi görevlilerin topu ellerinde tutmaları ya da oyunculara fırlatmaları söz konusu olmuyor.

Ana prensiplere bağlı kalmak kaydıyla, stadyumların fiziki şartları göz önünde bulundurularak istasyonların konumlandırılmasında esneklik tanınabiliyor.

Bununla birlikte, belirlenen istasyon noktaları için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) onayı şart koşuluyor.

YERLERİ İZİNSİZ DEĞİŞTİRİLEMİYOR

Bu uygulama doğrultusunda sportif ekipman talimatında da yeni düzenlemelere gidildi. Yeni kurala göre Süper Lig ve TFF 1. Lig karşılaşmalarında 12 adet top bulundurulması zorunlu tutulurken, TFF onayıyla sabitlenen top istasyonlarının yerlerinin izinsiz değiştirilmesine kesinlikle müsaade edilmiyor.

Sistemin tercih edildiği diğer ülkelerde ise uygulamada bazı küçük nüanslar göze çarpıyor. Örneğin 2022-23 sezonunda bu sisteme geçen Premier League'de 2024 yılı itibarıyla kurallar daha da katılaştırılarak top toplayıcıların futbolculara doğrudan top atması yasaklandı. Toplam 15 topun kullanıldığı bu model; İngiltere Futbol Ligi (EFL) ve National League seviyelerinde de mecburi kılındı.

İtalya Serie A'da da saha kenarına dizilen koniler aracılığıyla benzer bir düzen uzun süredir işletiliyor.

Almanya Bundesliga, İspanya La Liga ve Fransa Ligue 1 gibi Avrupa'nın önde gelen diğer liglerinde ise IFAB'ın 2.3 numaralı kuralı çerçevesinde maçın akıcılığını sağlamak amacıyla bu sistemden yararlanılıyor.

Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası ve FIFA Dünya Kupası gibi dev turnuvaların tamamında bu uygulama standart olarak hayata geçiriliyor.