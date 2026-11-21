Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takımın mücadelesinde kazanan taraf, 1-0'lık skorla ev sahibi oldu. Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü dakika 9'da Adama Traore kaydetti. Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Bernd Storck'un öğrencileri oldu.

Bu sonuçla birlikte Başkent temsilcisi ligdeki 4. galibiyetini elde etti ve 14 puanla 13. sıraya yükseldi. 16. sırada küme düşme hattında yer alan Gaziantep FK ise ligde üst üste 7. mağlubiyetini aldı. Konuk ekipte Teknik Direktör Volkan Demirel, cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti.

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta Gençlerbirliği, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK ise sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek.