Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takım için de tek hedef Eryaman Stadyumu'ndan galibiyetle ayrılmak. Bernd Storck yönetimindeki başkent temsilcisi, taraftarı önünde kazanmayı hedeflerken Gaziantep FK ise yeni teknik direktörü Volkan Demirel ile kötü gidişata son vermek istiyor.

Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçı canlı yayın bilgileri, ilk 11'leri ve mücadeleye dair tüm detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki karşılaşmaya Ankara'daki Eryaman Stadyumu ev sahipliği yapıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği ile Gaziantep FK arasındaki mücadele, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-GAZİANTEP FK MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

Gençlerbirliği, Süper Lig'de geride kalan 11 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Topladığı 11 puanla 14. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, son lig maçında Beşiktaş'a 3-0 yenildi.

Gaziantep FK ise 11 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. 8 puanla 16. sırada yer alan Güneydoğu temsilcisi, ligde oynadığı son 6 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

VOLKAN DEMİREL CEZALI

Gaziantep FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, cezası nedeniyle Gençlerbirliği karşılaşmasında yedek kulübesinde bulunamayacak. Kulübün 20 Kasım tarihli açıklamasına göre Demirel, mücadeleyi tribünden takip edecek.