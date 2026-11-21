Ara transfer dönemi öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Trabzonspor, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Reims'te forma giyen Yaya Fofana için karşı karşıya geldi.

L'Equipe'te yer alan habere göre, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgilenen kulüplerin sayısı artarken iki Süper Lig ekibi de devrede bulunuyor.