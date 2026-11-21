Galatasaray ve Trabzonspor o ismin peşinde! Bonservisi...
Galatasaray ve Trabzonspor, Fransa Ligue 2 ekibi Reims'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Yaya Fofana'yı radarına aldı. Öte yandan Fransız kulübünün yetenekli oyuncu için kapısını çalacak takımlardan talep edeceği rakam da ortaya çıktı. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2026 12:21 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2026 12:25
Bir sonraki yıl A takıma yükselen genç oyuncu, bu sezon çıktığı 12 maçta 10 gol ve 3 asist üreterek toplam 13 gollük katkı sağladı.
Ortaya koyduğu bu istatistikler, hem Galatasaray'ın hem de Trabzonspor'un transfer gündeminde oyuncuyu öne çıkardı.
Ancak Fransız temsilcisi Reims'in bu transferdeki beklentisi süreci zorlu hale getiriyor.
Kulübün, geçtiğimiz yaz 25 milyon euro karşılığında Paris FC'ye transfer olan Patrick Zabi'nin bonservis bedeline yakın bir gelir hedeflediği belirtiliyor.
Ayrıca yeniden Ligue 1'e yükselmeyi amaçlayan Reims yönetiminin, ara transfer döneminde Fofana ile yollarını ayırmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
Öte yandan Premier Lig ekibi Tottenham'ın da Fofana'yı yakın takibe aldığı kaydediliyor.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen yetenekli futbolcu, Afrika futbolu adına gelecek vadeden isimler arasında yer alıyor.
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