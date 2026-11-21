Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Ev sahibi ekip iç sahadaki başarılı serisini sürdürmek isterken Karadeniz temsilcisi deplasmandaki etkili performansını devam ettirmeyi hedefliyor. Kritik mücadelenin tüm gelişmeleri canlı anlatımla haberimizde.
AMEDSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11'LER
Amedspor: Lafont, Bates, Krasniqi, Mehmet Yeşil, Furkan Soyalp, Umut Meraş, Raveloson, Lutin, Sor, Saba, Orban
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Mocsi, Ariss, Bakayoko, Mithat Pala, Mebude, Taylan Antalyalı, Sowe, Olawoyin, Laçi, Ahmed Kutucu
AMEDSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki Amedspor-Çaykur Rizespor maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Diyarbakır Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.