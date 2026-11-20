Transferde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Kevin De Bruyne yarışı! İşte Napoli'nin talep ettiği bonservis bedeli
Fenerbahçe ve Galatasaray, ara transfer döneminde Kevin De Bruyne için düğmeye basmaya hazırlanırken Napoli'de yıldız futbolcunun geleceğine dair belirsizlik devam ediyor. İtalyan temsilcisi, Belçikalı yıldız için masaya oturulacak bonservis bedelini belirlerken, transferde sürpriz bir kulübün daha harekete geçtiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2026 11:51 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2026 11:57
TALEP EDİLEN RAKAM BELLİ OLDU
Serie A ekibi, ara transfer döneminde Bruyne'yi renklerine bağlamak isteyen takımlara kapıyı 7 milyon euro'dan açacak.
"ŞU ANDA MUTLUYUM"
Kevin De Bruyne, Uluslar A Ligi'nde Belçika forması ile A Milli Takımımıza karşı aldığı galibiyetin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
Napoli'deki geleceğine ilişkin konuşan 35 yaşındaki oyuncu, "Şu anda mutluyum. Kendimi iyi hissediyorum ve iyi bir seviyede oynuyorum. Bakalım ne olacak." ifadelerini kullanmıştı.
OPSİYONU KULLANILABİLİR
Kevin De Bruyne'nin İtalyan ekibiyle olan sözleşmesinde 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor.
Oyuncunun geleceğine ilişkin kararını gelen tekliflere göre değerlendirecek olan Napoli yönetimi, olası bir vedayı kulübün kasasına para koyarak gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Teknik Direktör Massimiliano Allegri ise sezon ortasında bir ayrılık yaşanmasına sıcak bakmıyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakın takibi sürerken, Kevin De Bruyne'nin isteğinin transferde belirleyici rol oynayacağı aktarılıyor.
İşte aspor.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Europa Calcio'dan derlediği o haber...
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