Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu.
İşte görev alacak hakemler:
Gençlerbirliği-Gaziantep FK: Halil Umut Meler
Amed SF-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
Galatasaray-Samsunspor: Ali Şansalan
Kocaelispor-Fenerbahçe: Kadir Sağlam
Erzurumspor FK-Göztepe: Alper Akarsu
Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: Davut Dakul Çelik
TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: Çağdaş Altay
Trabzonspor-Eyüpspor: Gürcan Hasova
Başakşehir FK-Arca Çorum FK: Direnç Tonusluoğlu
Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın müsabaka görevlileri belirlendi. https://t.co/JwEspIOnYn— Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) November 19, 2026