Samsunspor yıllardır üst sıraları zorlayan bir ekipti ancak bu yıl işler değişti. Önemli futbolcularını kaybeden Karadeniz temsilcisi 11 hafta sonunda sadece 2 galibiyet alabildi. 1 beraberlik ve 8 de yenilgi gören kırmızı-beyazlılar 17. sıraya kadar geriledi. Samsunspor sezonun ikinci yarısında bu kötü durumdan kurtulmak için transfere sarılmış durumda. Samsunspor, kısa süre içinde Trabzonspor ile masaya oturacak. Kırmızı-beyazlılar, Paul Onuachu ve Batista Mendy'yi alarak iki bölgesini güçlü isimlerle takviye etmeyi planlıyor. Geçen sezon Süper Lig'de gol kralı olan Onuachu'nun bordo-mavili kulüple 1 yıl kontratı bulunuyor. Batista'nın sözleşmesi ise sezon sonu bitiyor. Samsun devrede bu iki futbolcuyu renklerine bağlamayı umuyor.
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