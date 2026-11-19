Çaykur Rizespor'un başarılı futbolcusu Mithat Pala yüksek hedefleri olduğunu söyledi. 26 yaşındaki futbolcu "A Milli Takım'da oynamayı çok istiyorum. Çok çalışarak buralara ulaşacağımı düşünüyorum" dedi. Mithat bir diğer hedefini de şöyle açıkladı: "Çaykur Rizespor formasıyla Avrupa Kupaları'nda oynamayı çok istiyorum. Ben ve takım arkadaşlarım bunun için uğraşıyoruz. Umarım bu hayalim gerçek olur."
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